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Рубрика: Общество

В Турции обнаружили тысячелетние "лампы Аладдина"

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Турецкие археологи при проведении раскопок в Диярбакыре на юго-востоке страны обнаружили 48 древних ламп, возраст которых составляет около 1500 лет.

Как сообщает Daily Sabah, артефакты были обнаружены во время раскопок в Зерцеванской крепости, расположенной в 13-ти километрах от города Чынар в Восточной Анатолии.

Всего было найдено 48 древних масляных ламп. Технология их изготовления не менялась веками. Вероятно, такой же лампой обладал знаменитый герой арабских сказок Аладдин.

Фото: Jan Bulas from the Institute of Archeology of the Jagiellonian University
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Артефакты нашли рядом с подземным храмом, построенном в честь Митры около 1700 лет назад. Этот культ был распространен в римских войсках. Однако сами лампы, как полагают археологи, моложе. Их возраст предварительно оценен в 1500 лет.

"Мы считаем, что лампы относятся к римскому периоду, - говорит руководитель раскопок Айтач Коскун из Университета Дикле. - Место, где они были обнаружены, могло быть древней лавкой. На каждой лампе имеется свой знак: солнце, звезды или буквы. Все они имеют разное значение".

Исследователи считают, что находка позволит получить новую информацию о жизни в Зерцеванской крепости в ее римский период. Эта цитадель занимает площадь 55,2 тысячи квадратных метров. Она была окружена стенами высотой от 12 до 15 метров и общей длиной около 1,2 км. В крепости имелась 21-метровая сторожевая башня.

Раскопки в этих местах проводятся с 2014 года. За это время были найдены руины церкви, административных зданий и жилых домов, зернохранилищ и оружейных складов, подземного храма и подземных же убежищ, которые были способны вместить 400 человек.

Также были найдены многочисленные потайные ходы, скальные гробницы и водные каналы. Зерцеванская крепость была расположена в стратегическом месте между городами Амидой и Дарой, у дороги, по которой часто проходили войска.

Здесь же проходил древний торговый путь. Во времена Римской империи эта крепость была стратегическим постом, в котором постоянно находился гарнизон. Она использовалась римлянами для отражения атак войск персидской династии Сасанидов.

Точный возраст этой крепости пока не установлен. Однако раскопки показали, что она была восстановлена во времена византийского императора Юстиниана (527-565 гг. н.э.)

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