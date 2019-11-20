Власть
20.11.2019 11:33

Лавров: Союзное государство находится в авангарде интеграционных процессов

В Москве состоялось совместное заседание коллегий министерств иностранных дел Российской Федерации и Беларуси. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал Россию и Беларусь ближайшими и стратегическими партнерами.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Союзное государство, по его мнению, находится в авангарде интеграционных процессов на постсоветском пространстве, программы согласованных действий зарекомендовали себя эффективным инструментом координации действий на международной арене, выработки общих подходов к глобальным и региональным проблемам.
РФ и Беларусь согласовали значительную часть "дорожных карт" по интеграции

В свою очередь глава МИД Беларуси Владимир Макей подчеркнул: в преддверии 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства внешнеполитические ведомства наших стран подошли с отлаженным механизмом взаимодействия, обе стороны выступают с одних или близких позиций, в том числе на международных площадках.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»