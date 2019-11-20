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20.11.2019 00:28
Рубрика: Спорт

Диего опять не у дел

Легендарный Марадона снова пережил тренерскую отставку
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 261(8019)
Величайший в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона, которому сейчас уже 59 лет, пережил очередную отставку в своей весьма скромной тренерской карьере.

Марадона после недолгого периода работы наставником сборной Аргентины (2008-2010) в основном был востребован малоизвестными клубами, которые хотели сиюминутного пиара за счет его славы игрока. "Аль-Васл" и "Аль-Фуджайра" из ОАЭ, мексиканский "Дорадос де Синалоа" довольно быстро расставались с эксцентричным специалистом. То же самое сейчас произошло и в аргентинском клубе "Химнасия и Эсгрима" из города ЛаПлата, который вчера объявил об отставке Марадоны.

Фото: Ricardo Mazalan/ AP Photo
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Диего возглавил эту команду в сентябре, подписав контракт до завершения сезона. Но прошло 13 туров в страдающей гигантоманией аргентинской Примере (24 участника), а "Химнасия и Эсгрима" занимает незавидное 22-е место с десятью очками.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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