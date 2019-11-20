Леонид Слуцкий оценил призывы Эстонии "вернуть" ей территории

Заявления с эстонской стороны об отсутствии перспектив ратификации пограндоговора с РФ - это пиар-ход. При этом говорить об аннексии эстонских земель, о чем заявили в Таллине, не приходится. Таким мнением поделился с журналистами председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и спикер парламента страны Хенн Пыллуаас призвали вернуть прибалтийской республике территорию в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года.

Напомним, что в 2014 году главы внешнеполитических ведомств подписали в Москве договоры о российско-эстонской границе и разграничении морских пространств. В них есть положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы были направлены на ратификацию в парламенты стран. Глава эстонского МИД и спикер заявили об отсутствии перспектив ратификации этого документа.

Эстония была заинтересована в ратификации не меньше РФ, отметил Слуцкий. Заявления политиков - это "отчаянный пиар-ход", оценил он.

Русофобская политика властей Эстонии приостановила межпарламентский диалог на тему ратификации, отметил парламентарий.

И прозвучавшие высказывания по линии МИД Эстонии "снова несут крайне негативный сигнал для возобновления обсуждения вопроса на парламентском уровне", заявил Слуцкий.

При этом заявления об аннексии эстонских земель - некорректны, об этом говорить "не приходится", подчеркнул он.