Тратить маткапитал уже можно на оплату услуг не только государственных, но и частных детских садов. "Распорядиться средствами можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату дополнительного образования и услуг по уходу и присмотру за ребенком. Во всех этих случаях необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг", - пояснили в Пенсионном фонде РФ. При этом если до 2018 года маткапиталом можно было расплачиваться за услуги садиков только после достижения ребенком трехлетнего возраста, то теперь это возможно и до достижения ребенком трех лет.

Однако закон пока не разрешает расходовать материнские деньги на садики, созданные индивидуальными предпринимателями, а также на воспитателей - индивидуальных предпринимателей. Хотя частные садики по большей части и создаются в форме ИП. Обычно частные садики имеют прообраз семейного детского сада. Организаторы арендуют небольшое помещение где-нибудь в квартале на первом этаже многоэтажки и предлагают свои услуги по присмотру за малышами. Родителям такие садики интересны тем, что там за малышом могут присмотреть до восьми-девяти часов вечера, а то и дольше. Не нужно постоянно отпрашиваться с работы, чтобы успеть за ребенком в государственный детский сад, который обычно уже в 18.00 заканчивает работу. Но стоят услуги частников дорого - в Москве это 30-40 тысяч в месяц. Поэтому деньги маткапитала очень сильно могут помочь.

Закон не разрешает расходовать маткапитал на садики, созданные индивидуальными предпринимателями, хотя частные садики по большей части ими и содержатся. Депутаты предлагают учесть это

Депутаты как раз и предлагают распространить действие маткапитала на оплату услуг индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере дошкольного образования и воспитания. Инициатива заслуживает поддержки, но только при условии контроля со стороны государства за деятельностью таких предпринимателей, подчеркивает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. "Сфера оказания частных социальных услуг у нас по-прежнему в тени и никем особо не контролируется, - говорит он. - Даже если детский сад или воспитатель и имеет лицензию, это же не гарантия их адекватности. И еще важно понимать, что предлагаемые изменения никак не помогут использовать маткапитал на оплату услуг соседской бабушки, которая согласилась присматривать за детьми".

В этом году размер маткапитала составляет 453 026 рублей. В 2020 году он увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.