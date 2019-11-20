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Рубрика: Власть

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Дмитрий Медведев призвал членов "Единой России" заботиться о соблюдении прав граждан
Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Аркадий Колыбалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
Защита прав граждан должна идти повсеместно, особенно в муниципалитетах и регионах, заявил 20 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с правозащитниками в штабе "Единой России". Партия выведет эту работу на новый уровень, создав собственный правозащитный центр.

Работу по защите прав граждан в "Единой России" до сих пор организовывали через ее общественные приемные. "На начало ноября к ним обратились приблизительно 2,5 миллиона человек, - сказал лидер партии Дмитрий Медведев во время встречи в штабе ЕР. - Более половины обращений связаны были так или иначе с правовыми консультациями с разъяснениями". Набор тем традиционный: жилищно-коммунальное хозяйство, социальное обеспечение, жилье, медицина, образование.

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В июле на политической конференции ЕР была одобрена идея создания на платформе партии специального правозащитного центра, чтобы изучить и перенять накопленный опыт общественных приемных. "Тем более что защита прав гражданина - это приоритет для любого депутата, представляющего "Единую Россию", для наших активистов", - напомнил глава правительства. Статус центра "единороссы" определят уже на этой неделе в ходе очередного съезда партии. "Считаю, что к работе в этом центре могут быть привлечены представители гражданского общества, которые не имеют прямого отношения к "Единой России", и, конечно, средства массовой информации, поскольку зачастую о фактах нарушений активисты и журналисты узнают быстрее, быстрее реагируют, и мы в таком содействии нуждаемся", - предложил Медведев. Согласие сотрудничать с центром уже дала Ассоциация юристов России.

Ситуации с нарушениями прав граждан случаются разные и порой массовые. Так, в президиуме Генсовета ЕР специально сформировали рабочую группу для защиты прав дольщиков во главе с депутатом Госдумы Александром Якубовским. Премьер поблагодарил его и коллег за организованную работу, поскольку люди ждут, что их права будут восстановлены, а сделать это не так просто. "Сейчас нужно акцентировать внимание на том, чтобы таких случаев больше вообще не возникало", - указал Медведев.

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Институт долевого строительства, подчеркнул он, существует только в нашей стране, а появился из-за отсутствия средств у застройщиков. "Нам нужно отказаться от долевого строительства на будущее, чтобы вообще ничего таким образом не строить, и это будет лучшая гарантия того, что подобные случаи не будут появляться", - считает председатель ЕР. "Но сейчас нужно очень внимательно следить за тем, чтобы те, кто продолжает работать в этой схеме, вне зависимости от того, как он работает - по схеме эскроу-счетов или иначе, - не множили отряд людей, которые попадают в такую ситуацию. Это большая, серьезная задача", - обратил внимание глава правительства.

Сопредседатель Союза потребителей РФ Владимир Слепак завил, что его организация не фиксирует политического недовольства, а вот недовольства чисто бытового много. Одновременно в стране отсутствует потребительское правосудие. В качестве одной из идей он назвал объединение полномочий Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора в едином контролирующем органе для усиления защиты прав потребителей. "Не уверен, что нам нужно соединять все надзоры в одно", - заметил Медведев.

На начало ноября в общественные приемные "Единой России" обратились приблизительно 2,5 миллиона человек

Каждый случай нарушения прав уникален, заметил председатель партии, а бюрократии хватает везде. Это относится и к работе органов опеки и попечительства, которые, считает главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, часто несправедливо стараются изъять детей из их родных семей. "Наше семейное законодательство стало более разнообразным, чем в советские времена. Это создает и массу коллизий, и в них нужно разбираться, при необходимости совершенствовать законодательство", - ответил ей премьер.

Защищать гражданские права по линии "Единой России" важно вдвойне, полагает он. "Если та или иная политическая сила стоит у власти, она разделяет ответственность за принимаемые решения, и когда люди приходят и о чем-то просят, они рассчитывают на то, что реакция будет быстрой и пойдет именно туда, где принимаются решения", - заметил Медведев. Он подчеркнул, что работу надо вести на всех уровнях, а не только из Москвы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Партии "Единая Россия" РГ-Фото
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