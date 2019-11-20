Медведев призывал отказаться от долевого строительства

Защита прав граждан должна идти повсеместно, особенно в муниципалитетах и регионах, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. На новый уровень эту работу выведет и партия "Единая Россия", создав собственный правозащитный центр.

Работу по защите прав граждан в "Единой России" до сих пор организовывали через ее общественные приемные. "На начало ноября к ним обратилось приблизительно 2,5 миллиона человек, - сказал лидер "единороссов" на встрече с представителями правозащитного сообщества и общественными деятелями. - Более половины из обращений связаны были так или иначе с правовыми консультациями с разъяснениями". Набор тем традиционный: жилищно-коммунальное хозяйство, социальное обеспечение, жилье, медицина, образование.

В июле на политической конференции "единороссов" была одобрена идея создания на платформе партии специального правозащитного центра, чтобы изучить и перенять накопленный опыт общественных приемных. "Тем более что защита прав гражданина - это приоритет для любого депутата, представляющего "Единую Россию", для наших активистов", - напомнил глава правительства.

Статус центра "единороссы" определят на этой неделе в ходе очередного съезда. "Считаю, что к работе в этом центре могут быть привлечены представители гражданского общества, которые не имеют прямого отношения к "Единой России", и, конечно, средства массовой информации, поскольку зачастую о фактах нарушений активисты и журналисты узнают быстрее, быстрее реагируют, и мы в таком содействии нуждаемся", - предложил Медведев. Согласие сотрудничать с центром уже дала Ассоциация юристов России.

Ситуации с нарушениями прав граждан случаются разные и порой массовые. Так, в президиуме Генерального совета ЕР специально сформировали рабочую группу для защиты прав дольщиков во главе с депутатом Госдумы Александром Якубовским. Премьер поблагодарил его и коллег за организованную работу, поскольку люди ждут, что их права будут восстановлены, а сделать это не так просто. "Сейчас нужно акцентировать внимание на том, чтобы таких случаев больше вообще не возникало", - указал Медведев.

Институт долевого строительства, подчеркнул глава правительства, существует только в нашей стране, а появился из-за отсутствия средств у застройщиков. "Нам нужно отказаться от долевого строительства на будущее, чтобы вообще ничего таким образом не строить, и это будет лучшая гарантия того, что подобные случаи не будут появляться", - считает председатель "Единой России". Основной упор необходимо делать на ипотечное кредитование, как это происходит во всем мире.

- Но сейчас нужно очень внимательно следить за тем, чтобы те, кто продолжает работать в этой схеме, вне зависимости от того, как он работает - по схеме эскроу-счетов или иначе, - не множили отряд людей, которые попадают в такую ситуацию. Это большая серьезная задача, - обратил внимание глава правительства.

Сопредседатель Союза потребителей Российской Федерации Владимир Слепак завил, что его организация не фиксирует политического недовольства, а вот недовольства чисто бытового много, по некоторым вопросам оно достигает уровня в 100 процентов. И одновременно в стране совершенно отсутствует потребительское правосудие. В качестве одной из идей он озвучил объединение полномочий Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора в едином контролирующем органе для усиления защиты прав потребителей.

"Не уверен, что нам нужно соединять все надзоры в одно", - усомнился Дмитрий Медведев. И негативные сравнения существующего законодательства в сфере потребительских прав с советским он считает несправедливыми. "За последние 25 лет мы проделали колоссальную работу. Другое дело, что практика применения законодательства очень разная", - сказал он.

Каждый случай нарушения прав уникален, заметил председатель партии, а бюрократии хватает везде. Это относится и к работе органов опеки и попечительства, которые, считает главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, часто несправедливо стараются изъять детей из их родных семей. "Наше законодательство семейное стало более разнообразным, чем в советские времена. Это создает и массу коллизий, и в них нужно разбираться, при необходимости совершенствовать законодательство", - ответил ей премьер-министр.

"Жизнь так устроена, что ни одна общественная, а тем более государственная структура, со всем не справится, поэтому работы нам все равно хватит", - обратился глава правительства к "общественникам". Но защищать гражданские права по линии "Единой России" важно вдвойне, полагает он: "Если та или иная политическая сила стоит у власти, она разделяет ответственность за принимаемые решения, и когда люди приходят и о чем-то просят, они рассчитывают на то, что реакция будет быстрой и пойдет именно туда, где принимаются решения".

Однако он особо подчеркнул, что работу необходимо вести на всех уровнях, а не только из Москвы. "Чтобы не получалось так, как это часто получается: люди стараются пробиться со своей позицией сразу наверх, потому что на муниципальном, региональном уровнях не получают никакого отклика", - объяснил Дмитрий Медведев

Можно контролировать процессы сверху, но это не эффективно, добавил премьер: "Я же не могу дотянуться до всех, и президент не может".

В итоге было решено, что правозащитный центр "Единой России" после открытия поработает три-четыре месяца, после чего его участники соберутся снова, чтобы проанализировать поступающие обращения.