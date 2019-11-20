МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала

В последний период резко возросла интенсивность ракетно-бомбовых ударов Израиля по территории Сирии. Такое развитие событий вызывает в Москве самую серьезную обеспокоенность и неприятие. Российская сторона считает безусловно важным соблюдать суверенитет и территориальную целостность CАР и других государств региона, говорится в заявлении МИД РФ.

Дипломаты особо отмечают, что действия Израиля добавляют напряженность и усиливают конфликтный потенциал ситуации вокруг Сирии, противоречат усилиям по нормализации обстановки и достижению стабильности в Сирии и политическому урегулированию в стране.

При этом российское дипломатическое ведомство приводит факты нападения израильских ВВС в Сирии. Так, 12 ноября самолетами Израиля был нанесен ракетный удар в центральной части Дамаска, где расположены иностранные дипломатические представительства. Жертвами нападения стали мирные сирийские граждане, причинен значительный ущерб имуществу и постройкам.

А 18 ноября были атакованы цели в районе Абу-Кемаль вблизи сирийско-иракской границы. При этом израильские самолеты нарушили воздушное пространство Ирака и Иордании. Кроме того, в ночь на 20 ноября самолеты израильских ВВС обстреляли пригороды Дамаска, выпустив сорок крылатых ракет. Сообщается о гибели и ранениях более десяти сирийских военнослужащих и гражданских лиц.