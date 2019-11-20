Минтруд потребовал от служб занятости найти работу инвалидам

Для каждого региона предусмотрены свои цифры. В среднем доля трудоустроенных инвалидов из числа обратившихся в службы занятости за содействием в поиске работы должна составлять 60-80%, 80-100% инвалидов должны быть оказаны услуги по профориентации, а направлены на обучение - от 2,5 до 14,5% инвалидов, зарегистрированных безработными.

Минтруд уже вводил аналогичные показатели на этот год, но пока неизвестно, насколько они были исполнены и с какими трудностями в их достижении столкнулись службы занятости.

По данным Федерального реестра инвалидов, работа есть всего у 922 тысяч человек с ограниченными физическими возможностями трудоспособного возраста. Это 26,6% от их общего числа. Более 2,5 миллиона человек остаются не у дел. В минтруде намерены к концу следующего года довести долю трудоустроенных инвалидов до 40%.

Для этого, в частности, ведомство определило требования по оснащению, оборудованию рабочих мест для инвалидов в зависимости от ограничений жизнедеятельности, ежегодно определяет рейтинги эффективности работы служб занятости по трудоустройству инвалидов.

Кроме того, выстроена система, когда инвалидам начинают помогать с трудоустройством уже на этапе медико-социальной экспертизы. Введена новая госуслуга - сопровождение при содействии занятости инвалидов, нуждающихся в индивидуальной помощи при освоении новых трудовых функций. Оно предполагает не только выявление барьеров на пути следования на работу, но еще и действия работодателя: привлечение наставника, оказание помощи в подборе и оснащении рабочего места. Кроме того, ведомство работает над законопроектом о создании специальных фондов, куда будут перечисляться средства от работодателей, которые не смогли выполнить квотные требования. И на эти средства будут, в частности, открываться специальные рабочие места для инвалидов.

Работа есть только у четверти инвалидов трудоспособного возраста, более 2,5 миллиона остаются не у дел

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, работодатели не спешат брать на работу людей с ограниченными возможностями из-за того, что их трудно уволить, для них часто надо специально оборудовать рабочее место. "В последние годы много сделано в части создания безбарьерной среды для инвалидов: оборудованы учебные заведения, изменены требования к транспорту и коммуникациям. Но это пока никак не сказалось на росте показателя трудо­устройства лиц с ограниченными возможностями", - говорит он. В условиях сокращения численности трудоспособного населения несколько миллионов инвалидов - это серьезный резерв рабочей силы для экономики. Среди показателей оценки эффективности служб занятости самый важный - это число трудоустроенных инвалидов, считает эксперт. Но еще важнее, чтобы их занятость носила устойчивый характер. Поэтому следует ввести показатель сохранения рабочего места более одного и более двух лет. Иначе службы занятости формализуют свои отчеты о выполнении критериев за счет временной занятости на один-два месяца или на испытательный период.