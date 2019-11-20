Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты

Молдавия обратилась к России за кредитом на инфраструктурные проекты. В правительстве России ожидают от коллег деталей предложения, подтвердил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Ранее молдавские СМИ писали, что Кишинев хотел бы получить от Москвы 300 миллионов долларов, в том числе на строительство дорог. Этот вопрос обсуждался на прошедших в среду российско-молдавских межправительственных переговорах, сказал Козак.

"Мы договорились, что они представят в деталях предложения, на каких условиях они бы хотели подучить этот кредит, какие гарантии возврата", - подчеркнул вице-премьер. Россия, по его словам, должна быть уверена, что деньги пойдут на пользу экономике Молдавии и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату кредита.