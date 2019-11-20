Москва и Минск согласовали большую часть "дорожных карт" по интеграции

Семь часов продуктивных и абсолютно откровенных переговоров потребовалось правительствам России и Беларуси, чтобы максимально сблизить позиции для перезапуска интеграции в рамках Союзного государства. Последние штрихи политическими решениями предстоит сделать главам государств.

Во вторник состоялось очередное заседание Совета министров Союзного государства. Межправительственная встреча не обещала быть простой. В сентябре премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас утвердили перечень из 31 "дорожной карты" для перезапуска союзной интеграции.

Эти планы они должны представить на подписание президентам к 8 декабря, когда Москва и Минск будут отмечать 20-летие Союзного договора.

Белорусскому премьеру, поделился он впечатлениями с коллегой, утро запомнилось сильным туманом в столичном аэропорту. На подъезде к загородной резиденции Медведева он уже рассеялся. "Наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет", - констатировал Сергей Румас после предварившей Совмин непродолжительной встречи тет-а-тет.

Рабочий день решили разделить на две части: в короткой быстро обсудить повестку Совета министров из 14 вопросов, чтобы основное время уделить интеграционным планам. Настрой стороны демонстрировали договороспособный. "Темы непростые. Нужно по всем этим темам искать компромиссы, взаимоприемлемые решения, стремиться, чтобы наши компании были в равноправных и благоприятных условиях", - призвал председатель правительства России.

Фото: Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Виктор Расторгуев

Не все в подготовке "дорожных карт" шло гладко, признал Сергей Румас: по ряду положений высказывались диаметрально противоположные идеи. "Здесь я хочу подчеркнуть, что наша позиция в переговорах была четкой и последовательной - дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества", - заявил белорусский премьер. К ним он отнес формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, разные условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий. Продолжает Минск настаивать на компенсации за проводимый в России налоговый маневр, который, уверяют партнеры, несет для них нарастающий отрицательный эффект.

Но белорусская сторона принципиально нацелена на согласование тех нюансов, которые остаются, как выразился Сергей Румас, за скобками. "Решение таких вопросов и четкость позиций по ним крайне важны для полноценной подготовки заседания Высшего Государственного совета Союзного государства, где будет, как нам видится, дан старт новому этапу построения Союзного государства", - смотрит премьер-министр Беларуси в скорое будущее.

Предполагалось, что обсуждение "дорожных карт" займет у правительственных делегаций пару часов. Но полный день Совета министров занял более семи часов. "Это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение. Очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов", - охарактеризовал долгий переговорный день Дмитрий Медведев, подводя его итоги.

- Значительная часть "дорожных карт" согласованы, - констатировал он.

Глава правительства Беларуси в цифрах пояснил, какую работу проделывают кабинеты министров. 31 "дорожная карта" включает более 700 мероприятий. К утру вторника около 40 не были согласованы госорганами. За семь часов по половине, подчеркнул он, удалось прийти к единой позиции. Например, для Минска было четыре чувствительных неурегулированных вопроса по рынкам нефти и газа, осталось только два. "Не менее 20 "дорожных карт" сегодня готовы к подписанию. Вместе с тем действительно остались сложные вопросы, по которым нам не удалось найти сегодня развязку", - сказал Сергей Румас.

Позиции сторон сближаются каждый день, отметил Дмитрий Медведев. Премьеры сошлись на том, что в ближайшую неделю министры подготовят новые версии "дорожных карт", где будут сведены результаты переговоров. На их базе пройдет очередное обсуждение.

Какие-то разногласия носят исключительно технический характер и могут быть, уверен он, устранены усилиями правительств, но ряд спорных моментов несут в себе серьезные расхождения в подходах. К ним причислили сферу энергетики и будущие макроэкономические отношения, таможенную политику. "Такие вопросы всегда есть - это одно­значно, - где очень сложен выбор между экономическими факторами, - заметил Дмитрий Медведев, - и приходится принимать политическое решение, для того чтобы продвинуть интеграцию".

Эти решения, если правительства так и не придут к ним, по рангу положены президентам. "Мы сегодня действительно очень значительно продвинулись и четко понимаем, где у нас остались расхождения. Мы взяли примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить. Дальше этот пакет документов с разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав государств", - подытожил премьер Сергей Румас.

Прямая речь

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота ответил на вопросы "СОЮЗа".

Григорий Алексеевич, какие вопросы были рассмотрены на Совмине?

Григорий Рапота: Мы рассмотрели 14 вопросов. Повестка включала самый широкий круг тем: развитие Союзного государства, российско-белорусское взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. В частности, мы рассмотрели итоги торгово-экономического сотрудничества за 2018 год и первую половину 2019 года, реализацию Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы, бюджетный вопрос. Мы потратили на это немного времени, потому что все вопросы были подготовлены. Основные силы были брошены на "дорожные карты", это заняло гораздо больше времени.

Рассматривались ли вопросы отмены роуминга в Союзном государстве и взаимное признание виз?

Григорий Рапота: Роуминг рассматривался в рамках "дорожных карт". Над ним еще надо будет поработать, есть еще не решенные вопросы, но мы неплохо продвинулись. Вопрос по визам не рассматривался.

Как вы оцениваете сегодняшнюю работу Совета Министров?

Григорий Рапота: Хорошо. Если бы так работали всегда, вообще бы далеко продвинулись...

Фото: Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Виктор Расторгуев

Компетентно

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ, заместитель премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией:

- Товарооборот между Россией и Беларусью за прошлый год увеличился на 9,4 процента. Давайте посмотрим, за счет чего: экспорт России вырос за год на 15 процентов, а экспорт Беларуси всего на 0,4 процента. Это говорит о том, что есть проблемы с поставкой нашей продукции на российский рынок, и мы решением этих вопросов сейчас занимаемся.

Наша экономика особая: мы не имеем нефти и газа, поэтому вынуждены зарабатывать тем, что проектируем тракторы, микросхемы, холодильники, телевизоры, производим мясо и молоко и продаем все это. Я ежедневно отслеживаю количество наших предприятий, чью продукцию не пускают в Россию: то 62, то 59 предприятий мясо-молочной сферы. Пытаемся сейчас найти развязку этих вопросов. Помимо поставок продукции, еще пытаемся найти компромисс в вопросах энергетики, прийти к единому унифицированному налоговому законодательству.

Но я убежденный оптимист по жизни. Считаю, что достаточно продуктивно прошел разговор двух премьер-министров: из 31 дорожной карты к Совету Министров 16 были согласованы и запарафированы, а еще 5 дорожных карт мы развязали - нашли компромиссные решения и дали соответствующие поручения министрам. Но есть сложные вопросы, которые надо еще решать. Скорее всего до 8 декабря наши премьеры еще раз встретятся и попытаются снять все вопросы. Потом будет встреча президентов. Надеюсь, к тому моменту будет найдена развязка по всем вопросам.