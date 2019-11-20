Москвичи поддержали переход на раздельный сбор мусора

Портал "Активный гражданин" подвел итоги опроса о переходе Москвы на раздельный сбор мусора с января 2020 года. В опросе приняли участие 197,9 тысячи человек. 74,7% респондентов полностью поддерживают новшество, а порядка 25% заявили о том, что уже сортируют свой мусор.

Столица готовилась к раздельному сбору весь год. Контейнерные площадки во многих районах города отремонтировали.

Так, например, на западе Москвы их выложили из кирпича, так что внешне они стали похожи на крепости. В центре столицы, напротив, появились решетчатые "загончики". В них уже стоят новые контейнеры: синие для вторсырья - бумаги, картона, стекла, металла и пластика, серые - для остального мусора.

Как рассказали "РГ" в комплексе городского хозяйства столицы, разноцветными контейнерами оборудованы 97%, или 22 тысячи площадок для сбора отходов в столичных дворах.

"Примерно 700 оставшихся площадок будут оборудованы в ближайшие недели. К середине декабря город полностью будет готов к двухпоточному сбору", - сказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Это то, что должен сделать город в процессе подготовки к раздельному сбору мусора. Остальное - дело пяти работающих в Москве региональных операторов. Они отвечают за вывоз, сортировку и переработку отходов. "В центральных и северных районах столицы отходы собирают 139 мусоровозов. Из них 16 машин с надписью "Вторсырье" забирают отходы только из синих контейнеров, - рассказала представитель одного из регоператоров Оксана Бачина. - Если обычные мусоровозы вывозят мусор ежедневно, то за вторсырьем машина заезжает дважды в неделю, по мере наполнения контейнеров. Мы с 2014 года ведем работу по сортировке отходов, так что к переходу города на раздельный сбор мусора готовы".

25 процентов опрошенных москвичей заявили, что уже сортируют свой мусор

Готовы к переходу на сбор вторсырья и регоператоры на востоке, юге и западе столицы. Их мусоровозы возят отходы на пять сортировочных станций города. К слову, из пяти видов собранного москвичами вторсырья здесь выделяют 25 фракций, на которые есть покупатель-переработчик. Самыми востребованными остаются пластиковые бутылки.

Каждый региональный оператор старается вовлечь в раздельный сбор как можно больше горожан. Разными способами. Например, на востоке столицы около пруда Марс по субботам проходят акции "Принеси вторсырье и получи сувениры". На севере для москвичей организуют экскурсии на станцию сортировки отходов. В ряде округов в подъездах жилых домов расклеили "напоминалки", где рассказано, что и как правильно собирать. Кстати, бутылки и упаковки тетрапак перед отправкой в мусор нужно сполоснуть холодной водой, а у книг - отрывать обложки...

Дальше вторсырье компонуют, складывают в штабеля и отправляют на переработку. Пластик, к примеру, уезжает на заводы в Тверскую, Московскую и Калужскую области.

Как утверждают столичные власти, начало раздельного сбора отходов - первый этап долгосрочной программы. Причем пока, по словам Бирюкова, раздельный сбор остается для каждого делом добровольным. Город же видит свою основную задачу в том, чтобы обеспечить доступность необходимой инфраструктуры и повысить экологическую грамотность горожан.