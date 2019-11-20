МВФ рекомендовал России инвестировать резервы в зарубежные активы

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует правительству России продолжать инвестировать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы после достижения его ликвидной частью планки в 7% ВВП.

Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ в РФ Джеймса Роуфа. Миссия МВФ находилась в Москве с 13 по 20 ноября.

"Любое использование ресурсов ФНБ на национальном уровне должно быть ограничено жесткими рамками и сопровождаться сильной системой управления отбором проектов и обеспечения рыночных норм прибыли", - говорится в заявлении. По оценке МВФ, это позволит и дальше защищать экономику от колебаний нефтяных цен.

Правительство получит право распечатать ФНБ в 2020 году, после того, как в него будет перечислена валюта, приобретенная в рамках бюджетного правила в этом году. Всего в распоряжении правительства окажутся 1,7 трлн рублей, однако ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорил, что в первый год инвестиции из ФНБ могут составить около 300-400 млрд. На ограничении расходов из ФНБ настаивал Банк России, указывавший, что в противном случае вновь усилится зависимость курса рубля и экономики от нефтяных цен.

Сейчас для фонда откладываются доходы, полученные от превышения баррелем нефти так называемой цены отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%).