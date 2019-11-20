На юге Австралии более ста школ закрыли из-за пожаров

Более ста школ закрыты на юге Австралии из-за пожаров. Государственное бюро метеорологии сообщило, что аномально высокие температуры воздуха наряду с сильным ветром и засухой только усугубляют ситуацию.

Национальная противопожарная служба выпустила предупреждение для полуостровов Эйр и Йорк, а также всего западного побережья штата Южная Австралия и ряда северных районов. Власти решили перестраховаться и отменили занятия в 111 учебных заведениях, информирует ТАСС.

Синоптики прогнозируют, что воздух в Аделаиде прогреется до +42 градусов, а местами - до аномальных +48.