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Рубрика: Спорт

Не все остались в обойме

Назван состав нашей национальной команды на стартовые этапы Кубка мира
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8021)
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило состав сборной России на первые три этапа Кубка мира и Кубка IBU сезона-2019/20.
В прошлом сезоне Александр Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира. Фото: РИА Новости

Отметим, что в списках биатлонистов, которые ранее были представлены тренерским штабом российской команды по итогам контрольных стартов в Тюмени, произошли изменения. Так, было принято решение исключить Ирину Старых из состава нашей женской команды на Кубок мира.

Но поклонникам Ирины и смой спортсменке не стоит унывать - Старых начнет международный сезон на этапах Кубка IBU, как и предписывали критерии отбора в национальную сборную. Вместо нее в состав женской команды на Кубок мира была включена Тамара Воронина.

По словам главного тренера сборной России Анатолия Хованцева, ничего страшного не произошло.

"Повторю, что критичного в этом нет, но учитывая, что у нас в Кубке мира стартует пять человек, мы остаемся вправе призвать кого-то с Кубка IBU, если кто-то заболеет, критерии это не запрещают. Принятому правлением СБР решению я не удивлен, потому что именно за этими людьми было право окончательного утверждения состава. А скажется или нет отсутствие Старых, будет видно уже по ходу соревнований, когда начнутся Кубок мира и Кубок IBU. Сейчас об этом рано говорить", - цитирует тренера агентство ТАСС.

Отметим, что в первых этапах Кубка IBU также сможет принять участие Екатерина Глазырина, которая ранее отсутствовала в списках.

Первый этап Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде 30 ноября сингл-микстом и смешанной эстафетой, а вот Кубок IBU начнется в норвежском Шушене 28 ноября.

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В итоге состав сборной России на Кубок мира выглядит следующим образом:

мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев;

женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Что до "стреляющих лыжников", которые будут защищать честь России на Кубке IBU, то у мужчин на соревнования поедут Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, у женщин - Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева.

Свинец под запретом

Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с просьбой изучить вопрос о возможном запрещении использования свинца в спорте на открытом воздухе.

Такое решение может привести к серьезным изменениям в биатлоне, где свинец используется для изготовления пуль, пишет норвежское издание NRK.

По словам члена правления Международного союза биатлонистов Туре Бейгарда, в IBU обеспокоены такой инициативой, так как, во-первых, оружие - это важная часть биатлона, во-вторых, в настоящий момент альтернативы свинцу для изготовления патронов, используемых в биатлоне, нет.

Между тем, как заявил директор по коммуникациям одного из крупнейших производителей боеприпасов Эндре Лунде, такое решение "закроет дверь для биатлона в его нынешнем виде".

Не остались в стороне от новостей и сами биатлонисты. Так, норвежская олимпийская чемпионка Тириль Экхофф заявила, что если запретят стрелять свинцовыми патронами, то ей придется уйти из спорта.

Отмечается, что запрет на использование свинца в спортивных соревнованиях может вступить в силу с 2022 года.

Дебют в эфире

Бывшая биатлонистка Лаура Дальмайер вернется в большой биатлон, но уже в совершенно ином качестве. Знаменитая спортсменка в этом сезоне станет экспертом на немецком телевидении.

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Двукратная олимпийская чемпионка дебютирует в новой роли на третьем этапе Кубка мира во Франции, где будет работать на канале ZDF в паре с экс-биатлонистом Свеном Фишером.

Также Дальмайер планирует выступить в роли комментатора на этапе в Рупольдинге и на чемпионате мира в Антхольце, сообщает ski-nordique.net.

Напомним, Дальмайер завершила карьеру биатлонистки в мае этого года. За свою карьеру она завоевала два "золота" Олимпийских игр и одну "бронзу", выиграла семь золотых медалей чемпионата мира. Также спортсменка становилась обладательницей Кубка мира в сезоне-2016/17.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону - 2019
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