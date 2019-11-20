Названа перспективная профессия будущего

Перечень умений и навыков, которыми должна обладать современная уборщица, разработал Минтруд. Профессиональный стандарт "Работник профессиональной уборки" позволит специалистам клининговой сферы повышать квалификацию и откроет путь для карьерного роста.

Согласно проекту профстандарта, специалисты по ручной уборке поверхностей будут иметь 2 уровень квалификации. Такие сотрудники должны уметь визуально определять тип поверхности, тип и степень ее загрязнения, прокладывать "оптимальный, рациональный и безопасный маршрут движения при уборке".

В число их компетенций входит, к примеру, использование различных видов инвентаря, обычных и моющих пылесосов, способность визуально оценивать качество выполненных работ. Определены требования к работникам, занимающимся первичным сбором и перемещением отходов на объекте, работами по уходу за поверхностями из камня и керамики, из синтетических материалов, натурального линолеума и резины и др.

"Выход профессиональных стандартов, формулирование требований к специалистам позволит организовать профессиональное обучение и подготовку работников индустрии чистоты, - говорит председатель правления Ассоциации российских уборочных компаний (АРУК) Вера Ушакова. - А это повысит качество таких услуг".

Как отмечают в Минтруде, за последние три десятка лет индустрия чистоты превратилась в высокотехнологичную сферу, где применяются инновационные технологии и сложное оборудование. Современный специалист в сфере уборки использует технику различной сложности - от электровеника до роботизированных систем очистки вентиляции. По мнению "Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", профессиональная уборка - одна из профессий будущего, которая по мере расширения роботизации и компьютеризации вберет в себя освободившихся работников других отраслей.

Развитию рынка клининговых услуг способствует приход в Россию иностранных предприятий, традиционно привлекающих сторонних профессионалов для оказания уборки. В Европе, где этот сегмент рынка занимает первое место в сфере услуг - работает более 130 тысяч клининговых компаний. В России пока - около 2,5 тысячи.

В Германии обучение профессии "Уборщик зданий" занимает три года - студенты изучают в числе прочего химию, материаловедение и калькуляцию стоимости уборки. В России профессии уборщика помещений, дворника, уборщика мусоропроводов и др. относятся к профессиям начального профобразования, подготовка таких специалистов практически не ведется, за исключением нескольких коррекционных групп в ряде школ и колледжей.

Отсутствие профессионально подготовленных работников, указывает Минтруд, приводит к неэффективному использованию денежных средств, выделяемых из бюджетов на услуги профессиональной уборки. Зачастую тендеры за счет ценового демпинга выигрывают компании, не имеющие подготовленного персонала и оборудования, что снижает качество работ.

По мнению Минтруда, необходимо также вводить критерии предварительного отбора клининговых компаний, участвующих в госторгах, особенно для социально-значимых объектов - детских или медицинских учреждений. Среди этих критериев должны быть требования к квалификации персонала.