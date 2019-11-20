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20.11.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Названы перспективы рубля на несколько недель вперед

Текст: Роман Маркелов
В ближайшие несколько недель курс рубля будет устойчивым. Этому способствует налоговый период, а также нейтральный внешний фон, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На следующую неделю приходится пик налоговых выплат в России, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. 25 ноября российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, 28 ноября - налог на прибыль. Общий объем налоговых выплат в этот период Поддубский оценивает в 1,1 триллиона рублей. При этом ноябрь традиционно отмечен более низким объемом налоговых платежей, следовательно, объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного.

Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
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В условиях высокого уровня ликвидности коррекция на финансовых рынках, напрашивающаяся после длительного роста, и отработка всех драйверов может быть не значительной, отмечает Помыткин. По его словам, ослабление рисковых активов, в том числе и рубля, возможно в случае изменения риторики или затягивание подписания торгового соглашения между США и Китаем. В случае удовлетворительных результатов торговых переговоров рубль будет находиться в диапазоне 63,5-65 рублей за доллар США, прогнозирует Помыткин.

При ценах на нефть в диапазоне 62-64 доллара за баррель и текущем уровне макроэкономических показателей равновесный курс пары "доллар-рубль" расположен несколько выше отметки в 65 рублей за доллар, следовательно, рубль на текущих уровнях локально переоценен, считает Поддубский. На горизонте нескольких недель он видит вероятность смещения текущего курса рубля ближе к равновесному. В краткосрочной же перспективе поводов для роста волатильности в российской валюте пока нет.

Диапазон курса в 63,5-64 рубля за доллар пока сохраняет актуальность, полагает Поддубский. На горизонте нескольких недель он прогнозирует вероятность умеренного ослабления позиций рубля.

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