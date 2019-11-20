Названы приложения, которые нельзя устанавливать на смартфон

Даже устанавливая на смартфон приложение из официального каталога Google или Apple, нельзя быть уверенным в безопасности своего кошелька и личных данных. Есть несколько категорий мобильных программ, скачивания и установки которых лучше избегать, пишет Hi-tech Mail.ru.

Во-первых, в случае с Android это файлы APK, загруженные из неавторизованных источников и устанавливаемые вручную. Встроенная реклама - это меньшее из зол, с которым можно столкнуться, потому что зачастую эти приложения, неизвестно кем написанные или модифицированные, могут красть пароли и другие ценные данные. Особенно осторожным нужно быть с банковскими приложениями - их нужно качать только из официальных источников.

Во-вторых, не стоит устанавливать приложения с сомнительной подпиской - астрологическими прогнозами, гаданиями, предсказанием будущего или гороскопами. Оформив подписку, человек обеспечивает мошенников заработком на уровне нескольких тысяч рублей в месяц. Например, одно из таких приложений предлагает погадать по линиям на руке - оно фотографирует ладонь, а для "расшифровки" требует оформить дорогостоящую подписку.

В-третьих, это подделки, маскирующиеся под известные приложения. Например, игра про гуся Untitled Goose Game, от которой все сходят с ума, никогда не выходила для Android-устройств, но в Google Play уже разместилось множество подделок под нее. В лучшем случае они будут показывать надоедливую рекламу, в худшем - могут затребовать доступ к SMS, контактам и другим личным разделам смартфона, а заодно попытаются украсть какой-нибудь пароль через поддельную форму авторизации.

В-четвертых, существует отдельная категория приложений, маскирующихся под полезные инструменты и пытающихся проникнуть туда, куда не следует. Например, приложение для погоды, требующее доступ к камере и SMS, или фонарик, которому вдруг необходима аудиозапись звонков или считывание адресной книги. За этим нужно следить.

В-пятых, альтернативные клиенты социальных сетей. Да, среди них есть проверенные приложения, однако во многих случаях они пытаются просто похитить логин и пароль, чтобы затем проникнуть в учетную запись. А если этот пароль используется для входа в аккаунты на других сайтах, то опасность потерять личную информацию или стать злостным распространителем спама вырастает многократно.