Не Xiaomi. Назван лучший китайский смартфон 2019 года

Крупнейший китайский телеком-оператор China Mobile подготовил рейтинг под названием "Отчет о качестве интеллектуального оборудования", в который включил лучшие смартфоны 2019 года.

Лидером по большинству параметров стали устройства новой серии Mate 30 производства Huawei. Так, смартфон Mate 30 Pro 5G получил первое место в категории 5G-устройств, а обычный Mate 30 Pro - за качество видео и широкие возможности по его обработки. Кроме того, этот же аппарат заработал пять звезд за свои игровые возможности.

Успех серии Mate 30 в China Mobile связывают с новейшим чипсетом Kirin 990 разработки Huawei, обеспечивающим "превосходное качество 5G", пишет Gizchina.

Издание отмечает, что в играх флагман от Huawei обошел Nubia Red Magic 3S, который позиционируется как геймерское устройство.