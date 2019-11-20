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20.11.2019 20:50
Рубрика: Общество

Объяснена необучаемость некоторых людей математике

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Для некоторых людей цифры и числа представляют собой сущий ад: они с трудом ориентируются в мерах, например, веса или длины; им сложно выполнять простейшие математические вычисления и доказывать теоремы. Но это не значит, что у таких людей низкий уровень интеллекта - просто у них дискалькулия.

Дискалькулия в широком смысле - это неспособность к изучению арифметики и математики. Как утверждают специалисты с кафедры детской и подростковой психиатрии, психосоматики и психотерапии университетской клиники Мюнхена (LMU), 3-7% всех детей, подростков и взрослых страдают дискалькулией.

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Профессор Герд Шульте-Кёрне определяет дискалькулию как "математическое расстройство" с нарушением четырех навыков: понимания понятия "число", сути арифметических понятий, процесса решения простых задач и способности к логико-абстрактным рассуждениям.

По словам ученых, "постоянные трудности с выполнением арифметических заданий приводят к проблемам в школе, на работе и в повседневной жизни и повышают риск сопутствующих психологических расстройств". Это означает, что человек (ребенок или взрослый), который силен в других предметах или областях, годами сражаются с числами, математикой, счетами, суммами.

Для них многое - проблема, например, испечь пирог, потому что в рецепте указаны "200 граммов муки", но они не имеют ни малейшего понятия, что это такое.

Специалисты работают с дискалькулией, корректируют ее последствия. Тем не менее, отмечается в статье, "новые знания, полученные за это время, не были систематически интегрированы в медицинскую, психологическую, учебно-терапевтическую и образовательную практику". Более того, у ученых до сих пор разное мнение по поводу природы развития дискакулькии. Однако все они сходятся в одном: "специализированную помощь следует оказывать на ранних этапах обучения, еще в начальной школе, и оказывать ее должны подготовленные специалисты в индивидуальном порядке".

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