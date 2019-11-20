Ничушкин не смог забить в 90-м матче в НХЛ подряд

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин продлил безголевую серию в НХЛ до 90 матчей. Он не смог забить в матче против "Калгари", где победу его клубу принес гол другого хоккеиста из России Владислава Каменева.

Каменев отличился во втором периоде, сделав счет 3:0. Ему ассистировал Валерий Ничушкин. В итоге соперникам удалось отыграть две шайбы, но "Колорадо" победу не упустил. Кстати, для Каменева этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Что касается Ничушкина, то этот хоккеист стремительно движется навстречу отметке в 100 матчей в НХЛ без голов. После матча с "Калгари" он официально не забивает уже 90 матчей подряд. Эта серия тянется с сезона 2015/16 годов.

Свой последний на данный момент гол в НХЛ Ничушкин забил 4 марта 2016 года. Тогда он выступал за "Даллас" и отличился в матче против "Нью-Джерси". Всего же в НХЛ Ничушкин сыграл 240 матчей, в которых набрал 76 (23+53) очков.