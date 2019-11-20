Новости

У сериала "Викинги" появится продолжение "Вальхалла" 18:35
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 1 июня 2020 года 18:21
В Турции обнаружили тысячелетние "лампы Аладдина" 18:21
Беларусь получила вторую партию российских Су-30СМ 18:19
Начата работа над сиквелом "Джокера" 18:18
ЧП в Мариинском театре оказалось ложным 18:16
Экстремальные испытания карабина на базе АК-12 сняли на видео 18:13
Госдума сняла ограничение на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ 18:10
Новак подтвердил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа 18:10
Ирина Шейк снова возглавила рейтинг самых сексуальных россиянок 18:10
В Ленобласти пожарный пострадал при взрыве газа 18:06
Главу ростовского ГУФСИН оставили под стражей за разглашение гостайны 18:00
На Кубани скончался третий пострадавший при взрыве на нефтебазе 17:55
Во Франции раскопали 5000-летний гипогей со множеством останков 17:54
В Петербурге появится бар, где официанты будут материть посетителей 17:48
Россия и Беларусь создадут оптимальную логистическую сеть ЕАЭС 17:43
В Дагестане учитель побил школьника по совету его дедушки 17:21
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по киберспорту 17:17
На Майорке родителям дошкольников разослали письма на незнакомом языке 17:10
Организаторы "Дакара" презентовали маршрут ралли 2020 года 17:09
МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала 17:07
На Кубани пропали две 15-летние девочки 17:05
Собянин рассказал о программе строительства новых поликлиник 17:01
Видео: реактивный болид разогнался до 1011 км/ч 17:00
В Петербурге производителей пальмового масла лишили налоговых льгот 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
20.11.2019 18:10
Рубрика: Экономика

Новак подтвердил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия обсуждала с Украиной прямые поставки газа с 2020 года в объеме примерно 15 миллиардов кубометров в год. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Фото: iStock
Минэнерго Украины готово на компромисс с "Газпромом" по транзиту газа

Отвечая на вопрос журналистов, предлагала ли Россия Украине напрямую поставлять 15 миллиардов кубометров газа, Новак сказал: "Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций". "Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс", - заявил министр, чьи слова приводит ТАСС.

Одновременно с этим Новак не стал комментировать перспективы газовых консультаций, "поскольку нужно дождаться официального ответа от украинской стороны на предложение "Газпрома". "Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать. Дождемся окончания технических консультаций. Дальше мы будем обсуждать возможные даты встречи", - отметил он.

В понедельник стало известно, что "Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта. В российской компании готовы заключить договор на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Однако обязательным условием российской стороны является взаимный отказ от судебных претензий и антимонопольного штрафа.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Правительство Минэнерго Переговоры с Украиной по газу
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала
Для водителей могут ввести внеочередной медосмотр
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни