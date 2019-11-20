Новак подтвердил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия обсуждала с Украиной прямые поставки газа с 2020 года в объеме примерно 15 миллиардов кубометров в год. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Отвечая на вопрос журналистов, предлагала ли Россия Украине напрямую поставлять 15 миллиардов кубометров газа, Новак сказал: "Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций". "Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс", - заявил министр, чьи слова приводит ТАСС.

Одновременно с этим Новак не стал комментировать перспективы газовых консультаций, "поскольку нужно дождаться официального ответа от украинской стороны на предложение "Газпрома". "Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать. Дождемся окончания технических консультаций. Дальше мы будем обсуждать возможные даты встречи", - отметил он.

В понедельник стало известно, что "Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта. В российской компании готовы заключить договор на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Однако обязательным условием российской стороны является взаимный отказ от судебных претензий и антимонопольного штрафа.