Нужно ли брать с собой в путешествие домашних животных

В московском аэропорту Шереметьево на борт не пустили пассажира с тучным котом - вес животного оказался на два килограмма больше разрешенного. Вопрос нашим читателям: а вы берете с собой в поездки домашних животных?

Антон Мартыненко, ведущий СТВ:

- У меня два английских бульдога. Они плохо переносят дорогу. Поэтому максимум, что могу себе позволить с ними, - 120 км на автомобиле в райцентр Осиповичи. Что касается ситуации в московском аэропорту, конечно, у кота был большой перевес, и пассажир повел себя некорректно, но и авиакомпания должна искать компромисс.

Галина Ковшова, начальник отдела организации и продажи почтово-грузовых перевозок ОАО "Авиакомпания "Белавиа":

- Домашних питомцев можно перевозить как в багаже, так и в салоне. Но есть ряд ограничений. Только представьте, что произойдет, если пассажиры с кошкой и собакой окажутся на соседних сиденьях. Поэтому о планах путешествовать с питомцем нужно уведомить авиакомпанию на стадии бронирования билета. Не менее важно и соблюдение допустимых габаритов. Они рассчитываются исходя из того, чтобы животное могло комфортно чувствовать себя в переноске под пассажирским сиденьем.

Дмитрий Новицкий, директор агентства "Идея Консалт":

- С моей хаски Ассой на машине путешествуем постоянно. Сделал необходимые документы - и полный вперед. У меня собака очень смирная. За дорогу до Москвы, например, только пару раз в туалет попросилась, и все. Остальное время или спит, или в окно смотрит. А вот на самолете вместе не летали ни разу. Как правило, это семейные путешествия на теплые моря. Для хаски там жарко. И с оте­лем по путевке могут быть проблемы. Поэтому в таких случаях оставляю ее со своим отцом…

Влада Ольховская, писатель, драматург:

- Шиншилла - животное довольно нервное, поэтому мою Жин-Жин в поездки не беру. О ситуации в московском аэропорту могу лишь сказать, что прав был хозяин, не отдав животное в багажное отделение. Другой вопрос, нужно было заранее оговаривать все нюансы. Может, искать другую авиакомпанию. Хотя неплохо бы и авиакомпаниям пересмотреть правила. Животное - не кусок мяса. И устраивать деление по весу некорректно. Может, делить по видам? Например, кота и собаку в салон можно, а питона и крокодила - нельзя.