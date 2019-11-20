В Москве 20 ноября открылся союзный медиафорум

В Москве 20 ноября открылся представительный Экспертно-медийный форум с повесткой "Союзное государство 2030 - траектория будущего".

Мероприятия такого формата проводятся под эгидой Постоянного Комитета Союзного государства ежегодно и традиционно собирают на своей площадке известных политиков, ученых, руководителей академических институтов, экспертов и журналистов из Беларуси и России.

Идеи и предложения, звучащие на форумах, ложатся потом в основу программ и проектов Союзного государства.

В предыдущие годы на экспертное обсуждение выносились проблемы создания общего гуманитарного пространства, вопросы научного сотрудничества и интеграции образовательных систем. На этот раз в фокусе внимания - молодежь.

Открывая форум, Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота подчеркнул: "Нам предстоит интересная работа, интересно уже само по себе название форума - траектория будущего. Накануне прошел Совет Министров Союзного государства, и как раз этими вопросами мы там занимались. В повестке рабочих секций форума много важных тем. Например, PR будущего как пиар будущего Союзного государства. Совершенно очевидно, что пиар - это важная составляющая любого проекта, никакой проект не состоится без информационного сопровождения, без того, чтобы общественность не узнала о нем".

Не менее важна, по мнению Госсекретаря, тема инновационных технологий. Он признался, что сам с удовольствием поучаствовал бы в такой дискуссии, потому что именно вопросам инновации посвящены все союзные программы. Но мало кто сегодня знает, какие именно технопарки существуют в России и Беларуси и какие возможности для бизнеса они предоставляют. Но для начала Григорий Рапота предложил договориться о терминах, что именно подразумевать под инновациями, и лишь потом затевать дискуссию.

Еще одна значимая союзная тема - гуманитарное сотрудничество. "Могу сказать, что важность этой темы мы до конца не осознаем, - подчеркнул Госсекретарь. - В гуманитарное сотрудничество входит и культура, и различные контакты в этой сфере, а развитие контактов - это и познание друг друга, и лучшее понимание друг друга. А понимание всегда вызывает симпатию. Вопросы культурных связей и материальная сфера всегда взаимосвязаны.

Я вам приведу такой пример. В Пермском крае наблюдался резкий взлет культурной жизни во всех ее проявлениях. И как результат - наполовину уменьшилось количество молодых людей, которые хотели бы после окончания школы покинуть свой край. Плюс снизилась преступность, особенно среди молодежи. Есть и другие позитивные результаты".

Как можно сегодня содействовать гуманитарному сотрудничеству? Григорий Рапота адресовал участников форума к истории создания еще во времена Советского Союза знаменитого на весь мир экскурсионного проекта "Золотое кольцо": благодаря строительству качественных дорог резко возрос поток туристов, желающих приобщиться к культурному наследию.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко в своем приветствии отметил, что важность мероприятия подтверждается тем решением, которое приняли президенты в прошлом году: они дали задание проанализировать, что сделано к 20-летию Союзного государства: "Поставлена задача оценить, что сделано, что актуально, и с учетом новых вызовов активизировать работу. Надеюсь, что на форуме мы найдем подсказки, которые помогут найти развязки проблем".

После торжественного открытия форума началась работа по секциям. Их пять, работали две: секция "Союзное государство-2030: потенциальные модели развития" (модераторы - гендиректор Центра изучения перспектив интеграции политолог Сергей Рекеда и зампредседателя Белорусского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько) и секция "PR будущего - интеграция в общих интересах" (модераторы - гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов и замдиректора Национального пресс-центра Беларуси Алексей Цыбулько).

А 21 ноября дискуссии развернутся на трех площадках: планируется обсудить инновационные технологии в свете решения задач Союзного государства, проблемы гуманитарного сотрудничества в молодежной среде и приближающееся 75-летие Победы.

Что касается последней темы, то предполагается активное обсуждение строительства Ржевского мемориала Советскому солдату. "Мы финансируем создание скульптуры солдата, но мемориальный комплекс требует, конечно, более значительных затрат", - уточнил Госсекретарь.

Среди участников этих дискуссий заявлены: директор ОАО "Гомельский технопарк" Дмитрий Морозов, завлабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская, директор ЗАО "Технологический парк Могилев" Василий Молочков, директор Центрального музея ВОВ Александр Школьник, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" Надежда Онуфриева, а также авторы Ржевского мемориала Советскому солдату скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Отличительная черта нынешнего форума - активное участие в нем студентов и аспирантов многих вузов Беларуси и России, в частности, МГУ, МГИМО, Белорусского экономического и Витебского технологического университетов.