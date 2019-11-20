Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по киберспорту

Сегодня в Москве на базе Yota Arena состоялась пресс-конференция, на которой был объявлен состав сборной команды по киберспорту на будущий турнир International e-Sports Festival World Championship (IeSF WC) 2019, который пройдет с 11 по 15 декабря в Сеуле.

Первенство планеты будет проходить по нескольким важным дисциплинам: Dota 2 (командная MOBA игра), Tekken 7 (файтинг) и PES 2020 (спортивный футбольный симулятор).

Как стало известно из официального пресс-релизе Федерации Компьютерного Спорта России (ФКС России), Сборная России не будет участвовать в зачете по футбольному симулятору, однако были объявлены составы на другие дисциплины. Таким образом, нашу сборную будут представлять: Михаил "Morton" Кватер - Tekken 7, Команда "New_School!" в составе: Ярослав "Miposhka" Найденов (капитан), Арслан "xanni" Шаджанов, Александр "Nix" Левин, Дмитрий "DM" Дорохин и Альберт "yume" Гараев - Dota 2.

В рамках пресс-конференции ФКС России впервые показала новую форму сборной России.

"Чемпионат мира - это уникальное киберспортивное событие, где особую важность представляет общий командный результат. Мы рассчитываем, что ребята и в этом году покажут хорошую игру, добьются высоких результатов и привезут домой медали", - сообщил журналистам президент ФКС России Дмитрий Смит.

Стоит напомнить, что IeSF была создана в 2008 году и на данный момент объединяет 54 национальных федерации из самых разных стран.

Первый турнир под названием "IeSF Challenge" федерация провела в 2009 году, который затем превратился в чемпионат мира по киберспорту. За время проведения ЧМ наилучших результатов сборная России добилась в 2017 году на турнире в Пусане (Южная Корея), когда команда forZe заняла первое место в общем зачете по Counter-Strike Global Offensive и получила 10 тысяч корейских вон (около 9 тысяч долларов).