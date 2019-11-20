Определились 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата Европы

Во вторник вечером завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2020. В последний день цикла путевку в турнир заработал Уэльс, победивший на своем поле Венгрию (2:0).

Таким образом, на данный момент известны 20 команд из 24, которые уже пробились на Евро. За трофей точно поборются следующие сборные: Англия, Чехия, Украина, Португалия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Дания, Хорватия, Уэльс, Испания, Швеция, Бельгия, Россия, Польша, Австрия, Франция, Турция, Италия и Финляндия.

Оставшиеся четыре участника Евро-2020 станут известны весной по итогам плей-офф Лиги наций. А жеребьевка финальной стадии турнира состоится 30 ноября в Бухаресте.