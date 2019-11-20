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Рубрика: Общество

Опрос: Большинство россиян считают себя счастливыми

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подавляющее большинство россиян считают себя счастливыми, таковы данные исследования ВЦИОМ. Картина счастья, которую вывели социологи, выглядит так: 81 процент опрошенных определенно или скорее считает себя счастливым, 17 процентов чувствуют себя скорее или определенно несчастными.

Фото: iStock
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Среди источников счастья участники опроса называли семью (29 процентов), на втором месте по значимости - здоровье свое и близких (22 процента), на третьем - хорошая работа (13 процентов), на четвертом - дети (12 процентов), на пятом - общая удовлетворенность жизнью (11-12 процентов).

Одновременно опрос установил источники несчастий - материальные трудности (15 процентов), плохое положение дел в стране (10 процентов), плохое здоровье (5 процентов), низкий уровень жизни и задержки зарплаты (5 процентов).

При этом 48 процентов участников опроса полагают, что среди их знакомых и близких примерно одинаково и счастливых, и несчастливых людей. 31 процентов ответили, что больше счастливых, 17 процентов - больше несчастливых.

Общество Соцсфера Социология
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