Организаторы "Дакара" презентовали маршрут ралли 2020 года

В Париже состоялась презентация маршрута 42-го по счету ралли-рейда "Дакар". Впервые марафон пройдет на территории Саудовской Аравии. Участники выйдут на старт 5 января в Джидде, а финиш запланирован 17 января в Киддии, располагающейся рядом со столицей страны Эр-Риядом.

Общая протяженность маршрута составит 7,9 тысячи километров, из которых пять тысяч придутся на 12 спецучастков. По ходу ралли-рейда гонщиков ждет ряд нововведений, например на нескольких этапах цветные дорожные книги будут выдаваться экипажам всего за несколько минут до старта. По замыслу организаторов это лишит фаворитов преимущества и поможет менее опытным участникам. В классе мотоциклов и квадроциклов во время супермарафонского этапа гонщикам будет тяжело работать над сервисным обслуживанием более десяти минут. Кроме того, участники всех категорий получат право на рестарт, так называемый джокер. В случае схода они смогут продолжить гонку в отдельном зачете - Dakar Experience.

На предстоящий ралли-рейд заявлен 351 экипаж: 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков. Участие в гонке примут 13 женщин. Попробовать себя в главном марафоне приедут 557 спортсменов из 53 стран. Наиболее широко будет представлена Франция - 258 человек.

От России в зачете внедорожников выступят Владимир Васильев и Константин Жильцов (в прошлые годы они соревновались вместе, а теперь поедут в разных экипажах), Денис Кротов, Александр Доросинский и Олег Уперенко. В зачете багги выйдут на старт Сергей Карякин и Антон Власюк, Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий, Федор Воробьев и Кирилл Шубин, Илья Русс и Антон Яращук, а в мотоциклах - Дмитрий Агошков. В классе грузовиков примут участие четыре экипажа российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева, Андрея Каргинова, Антона Шибалова и Дмитрия Сотникова.

"Дакар переезжает на новый континент. Все мы в ожидании, что же нас ждет впереди, - сказал прошлогодний победитель ралли-рейда Эдуард Николаев. - Очень непредсказуемо. Местность похожа на африканскую: это не совсем высокие дюны, как в Перу, но много каменистой местности, как в Марокко. Скорее всего, гонка будет "колесная", нужно будет запастись шинами. Когда на дороге острые камни, то это определенная скорость, определенный темп. Мы не знаем, что нас ждет, но будем готовиться к самому тяжелому, самому интересному маршруту".

"Если ориентироваться на видео с разведки маршрута, то трасса будет самая разнообразная: и каменистые участки, где нужно будет проявить мастерство и сохранить машину, и дюны, и много-много песка, - отметил со своей стороны Сергей Карякин. - Мы выступаем двумя экипажами, я рад, что мой друг Алексей Шмотьев примет участие в данном марафоне. Наши механики подготовили две новых багги, и наша цель - победа в классе T3. В нашем классе больше 30 участников, и борьба обещает быть очень интересной. Два последних марафона удача была не на нашей стороне, но мы вынесли из этого максимум опыта и знаний и сделаем все, чтобы привезти еще одного золотого бедуина в Россию".