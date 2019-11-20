Отчет о состоянии китайской экономики дал три положительных сигнала

Экономическая структура постоянно оптимизировалась, качество развития продолжало повышаться, и это стало ярким свидетельством успешного перехода китайской экономики к этапу высококачественного развития. Это произошло благодаря проведению ряда мер - таких как структурная реформа внутреннего предложения и непрерывное повышение уровня открытости внешнему миру.

Отчет дал три положительных сигнала. Во-первых, бурно развивается третья индустрия - сфера услуг, что содействует оптимизации структуры китайской экономики. Сфера услуг уже занимает лидирующие позиции в народном хозяйстве. Это в полной мере продемонстрировало, что сработали меры по развитию современной сферы услуг и содействию модернизации экономической структуры путём увеличения внутреннего спроса.

Во-вторых, деловая среда меняется в лучшую сторону. Значительно растёт количество рыночных субъектов, что придаёт жизненную силу высококачественному развитию национального хозяйства. В "Докладе о бизнес-среде в 2020 году", подготовленном Всемирным банком, Китай поднялся сразу на 15 позиций, опередив Францию, Нидерланды, Швейцарию и другие развитые страны.

В-третьих, инновационное развитие накапливает и придаёт импульс качественному развитию экономики Китая.

Наряду с этим, в анализе текущей экономической обстановки отражается то, что социально-экономическое развитие Китая по-прежнему сталкивается с рядом проблем и затруднений. Так, спрос на услуги ухода и содержания лиц пожилого возраста, медицинское обслуживание, образование и так далее постоянно растет, однако рыночное предложение ограничено. Необходимо ускорять технологический прогресс в промышленности. Несмотря на то, что растут масштабы производства с применением новых высоких технологий, это вовсе не означает полного удовлетворения реальных потребностей, связанных с модернизацией промышленности и повышением потребительского спроса. Такие факты указывают на наиболее приоритетные направления развития экономики Китая в будущем.

Есть основания быть уверенным в том, что по мере непрерывного углубления реформ и расширения открытости китайская экономика высвободит ещё больший потенциал и жизненную силу, чтобы удовлетворять растущие потребности народа в лучшей жизни и поддерживать мировой экономический рост.