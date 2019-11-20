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Рубрика: Власть

В отставке, но при деле

Отставным судьям разрешили заниматься личным хозяйством
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
Комиссия Совета судей России по этике признала ведение личного подсобного хозяйства вполне допустимым занятием для судьи в отставке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это значит, что отставной служитель Фемиды вполне может продавать помидоры и картошку, выращенные своими руками. Нет греха и в том, что соседи будут у него покупать молоко от личной коровы.

Фото: Пресс-служба IPQuorum
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Вопрос возник не на пустом месте. Не все судьи покидают свой пост молодыми, но многие уходят в отставку полными сил и здоровья. Так что они оказываются перед сложным выбором. Если судья ушел с почетом, то есть не по-плохому, а по каким-то житейским причинам, просто потому, что пришло время уходить, за ним сохраняется статус судьи в отставке.

Судья в отставке - все равно что настоящий судья. Его даже могут призвать обратно на службу, если появится необходимость. Закон разрешает возвращать в строй на срок до года судью в отставке, если в каком-то суде пустует должность или резко выросла нагрузка. Такие случаи есть.

Поэтому на судью в отставке распространяются почти все ограничения, что наложены на действующего судью. И первое среди них: служителю Фемиды категорически запрещено заниматься бизнесом.

Не может судья в отставке также пойти в адвокаты и в массу других мест. Поэтому и возникает выбор: либо лежи на диване и получай пенсию. Либо снимай с себя статус и лишайся положенных благ.

Однако некоторые двери перед судьями в отставке открыты. Можно пойти преподавать. Можно заниматься наукой и творчеством. Недавно появилась совершенно новая возможность исключительно для судей в отставке: пойти в судебные примирители. Никто другой, кроме судьи в отставке, стать судебным примирителем не сможет.

Еще один вариант: осесть на земле, завести свое хозяйство. Некоторые так и делают. Чтобы потом не возникло неприятных вопросов, один из судей в отставке, живущий в сельской местности, обратился с вопросом в комиссию Совета судей по этике. Данное комиссией заключение позволит вздохнуть спокойно тем судьям, кто почувствовал тягу к земле. Да: он вправе продавать выращенное своими руками. Совет судей подчеркивает, что согласно закону личное подсобное хозяйство является формой непредпринимательской деятельности.

Фото: iStock
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"Определяя условия и цель ведения личного хозяйства (удовлетворение личных потребностей граждан, ведущих такое хозяйство), закон не относит к предпринимательской деятельности и реализацию гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, - сказано в заключении. - Исходя из этого, получение судьей в отставке доходов от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной им самим при ведении личного подсобного хозяйства, при условии соблюдения ограничений, установленных налоговым законодательством, не будет являться несоблюдением запретов и ограничений, предусмотренных законом о статусе судей и Кодексом судейской этики".

При этом стать фермером судья не может, это уже будет нарушением. Зато родственников судьи закон никак не ограничивает. Теоретически жена судьи может завести фермерское хозяйство и взять в аренду в том числе участки, принадлежащие судье. Это тоже не будет нарушением, но здесь судья в отставке должен соблюдать особую осмотрительность. Помогать в полях супруге ему никак нельзя.

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