20 ноября - день рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О неожиданных и малознакомых нам по СМИ чертах и привычках патриарха "РГ" рассказывает глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, уверенный, что настрой, идеи, установки и помощь патриарха имеют решающее значение в делах милосердия.

- Cтав патриархом, свою первую Пасху теперешний предстоятель Русской церкви провел с бездомными. И поручил мне поактивнее заниматься "людьми несчастными", к которым наше общество порой настроено равнодушно, если не враждебно. Он очень многое инициировал в нашем деле. Благословил сделать два всероссийских сбора средств для поддержки женщин, решивших родить ребенка, но оказавшихся без поддержки семьи. Инициировал больничное служение Церкви. Когда-то навещая близкого ему человека, кажется, родственника, в финской больнице, он увидел, как в палату зашел больничный капеллан и предложил больному помолиться. Патриарх после этого зашел в храм при больнице и, убедившись в важности такого служения Церкви, все время поддерживает нас в этом.

На детский праздник на Рождество патриарх всегда приходит с ребенком и обычно просит, чтобы ребенок был из детского дома. Расплакавшуюся Милу внимательно утешал, успокаивал. Она попросила его помолиться, чтобы нашлись родители. И родители нашлись. Патриарх пригласил их к себе, напоил чаем. Мила у нас теперь чемпионка России по плаванию среди инвалидов , ее отобрали в предварительный список от России на Паралимпиаду 2020 года в Токио. В семье, где она живет, сейчас воспитывается четверо детей - еще двое приемные.

Вокруг Святейшего всегда такие живые истории, например, про то, как его знакомый епископ усыновил ребеночка-инвалида, пережившего Чернобыль. Он очень внимательно следит за тем, чтобы все просьбы людей, которые к нему и к нам обращаются, не оставались без ответа. И очень строго взыскивает за это.

На Рождество и Пасху он всегда приходит в больницу или к бездомным. Всегда неформально себя ведет - с каждым беседует, для каждого находит слова утешения. И видно, что сам получает от этого утешение и радость. Живя по заповеди - блаженнее давать, нежели принимать. Наше социальное служение, за время его патриаршества просто преобразившее Церковь, его заслуга.

Мы в Церкви называем патриарха "великим господином". И относимся к нему с почтением, благоговением, уважением. Но Церковь - это же не авторитарная структура, а семья. А в семье важна роль отца, который должен во все вникать, всем помогать. В нашей теперешней жизни, мне кажется, нам всем часто не хватает отеческого внимания, любви, заботы. А патриарх ее являет. У него хватает интеллекта, душевных сил и сердца, готового вместить все проблемы. А еще он очень гибкий человек. У патриарха всегда есть план действий. Но часто он откладывает его в сторону и делает все совсем иначе. И намного лучше. Что же касается трудностей и испытаний... С одной стороны, он близко все принимает к сердцу и вникает во все. С другой - не тонет в мелочах и всегда готов увидеть ситуацию с высоты. Однажды ему какой-то врач сказал: что-то не надо допускать не то чтобы до сердца, но даже до пиджака, до рубашки. Принимать все настолько остро, чтобы мучиться, впадать в панику - вот это не про него. Сейчас модно "подбирать команду" по своему видению. А он соединяет совсем разных людей! В Высшем церковном совете у нас бывают разногласия… Но патриарх умеет выслушать все и принять правильное решение. Но даже при больших умениях "нести" всех людей и все трудности их взаимодействия - это очень тяжелая ноша.