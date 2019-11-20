Пять стран введут единые требования к безопасности зданий

Единый подход к требованиям безопасности при строительстве разрабатывает Минстрой России совместно со странами Евразийского экономического союза.Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе международного форума "Цифровая трансформация строительной отрасли" в Санкт-Петербурге.

Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия ведут совместную работу над проектом технического регламента ЕАЭС "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий". Российскими специалистами подготовлены и внесены в проект документа межгосударственные строительные нормы.

Участники строительного комплекса стран-участников ЕАЭС уже несколько лет плотно взаимодействуют друг с другом. В 2016 году Межгосударственный совет по сотрудничеству в строительной деятельности определил, что базовой организацией по проблемам технического регулирования в этой сфере является Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ "ФЦС"). Его основная задача - выработка единого подхода к определению обязательных требований безопасности строительства и строительной продукции. Также центр занимается гармонизацией документов добровольного применения, обеспечивающих выполнение этих требований.

По решению участников базовой организации создана Комиссия по развитию нормативно-технической базы в области технологии информационного моделирования в строительстве. Ее работа должна повысить эффективность строительной отрасли через цифровизацию градостроительной деятельности. По словам Якушева, появление этой комиссии - один из ярких примеров консолидации профессионального сообщества ряда стран.