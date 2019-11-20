Кошелек

Как в Беларуси обменять российские монеты на белорусские?

"После поездки в Россию у меня в кошельке остались российские монеты - рубли, копейки. Где их можно обменять на белорусские? Несколько банков обошел - не берут. М. Васильев, Минск".

Сергей Дубков, председатель правления БСБ Банка:

- Основные валюты, которыми пользуются наши граждане внутри страны, - это доллар США, евро и российский рубль. Есть валюты менее популярные: английские фунты, швейцарские франки, польские злотые - и достаточно экзотические - венесуэльские боливары и монгольские тугрики, например. Часто именно купюры этих валют оседают в кошельках наших граждан, которые хранят их на память о путешествиях. Точно так же часто накапливаются монеты. Могут ли помочь в их обмене белорусские банки?

Покупая монеты или купюры, не очень популярные в стране, банк должен четко знать, кому их потом продать. Суммы экзотических валют, которые попадают на белорусский рынок, достаточно небольшие для того, чтобы их специально инкассировать и выводить на корсчет. С монетами та же история. Инкассация, учет и хранение монет - это формализованная и достаточно затратная процедура. Банки предпочитают не работать с монетами - операционные расходы большие, а спроса фактически нет.

Граница

Почему иностранцам нужно въезжать в Россию через третьи страны?

"К нам приехала погостить приятельница из Израиля. У граждан Израиля безвизовый въезд в Беларусь. Затем она захотела поехать к друзьям в Москву. У граждан Израиля также безвизовый въезд в Россию. Но билеты на поезд или самолет она купить не смогла. Причину отказа ей объяснили так: в Россию она может приехать только через третью страну. Почему так? Анна Щурко, Минск".

В 1995 году Минск и Москва подписали Договор о совместных усилиях в охране Госграницы Беларуси. Каждые пять лет он либо продлевается по умолчанию, либо стороны вносят коррективы. Сейчас, похоже, именно такой момент. Есть проблемы.

И та, которую вы описываете, в том числе. Например, если в Беларусь приезжает иностранец, его документы проверяют на границе. Для невъездных имеется общая российско-белорусская база розыска. Но если у человека все в порядке, то он в дальнейшем свободно передвигается в нашей стране.

Однако есть нюанс: если он решит пересечь смоленский, брянский или псковский участок границы Беларуси с Россией, то его в Россию не пустят и заставят въезжать через третью страну. В то время как иностранец, приехавший в Россию, имея белорусскую и российскую визы, совершенно свободно может въехать через Россию в Беларусь. К сожалению, корень проблемы - во взаимном доверии между погранслужбами союзных государств.

Правила

Какие отклонения от расписания возможны в пригородном транспорте Беларуси?

"Прошу у вас помощи от имени сельчан моей мамы, которая проживает в Гомельской области. Трудно понять, по какому расписанию ездит пригородный автобус. Людям невозможно нормально добраться на работу, а детям - в школу, пенсионерам - в больницу. Анна, Кемеровская область".

Как подсказал "СОЮЗу" Александр Горбач, зампредседателя Речицкого райисполкома, точное расписание есть для каждого пригородного автобуса. По Правилам автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров от 30 июня 2008 года № 972, перевозчик обязан своевременно подавать транспортное средство и обеспечивать перевозку пассажиров в регулярном сообщении при городских и пригородных автомобильных перевозках пассажиров - не ранее чем за 3 минуты и не позже чем на 5 минут относительно времени по расписанию движения.

В вашем случае в связи с временным закрытием дорожного движения по путепроводу автодороги были внесены изменения в маршрут и расписание движения пригородного автобуса, о чем люди были уведомлены объявлением в местной газете. Изменения внесены в расписание, размещенное на информационных табличках на остановочных пунктах на пути следования маршрута.

Праздник

Как будет работать транспорт в Москве в новогоднюю ночь?

"Зимние каникулы собираемся провести у родственницы в подмосковной Лобне, а новогоднюю ночь - на Красной площади. Подскажите, как будут работать метро и электрички в ночь на 1 января. Елена Гришина".

В новогоднюю ночь московское метро будет работать без перерыва. Интервалы движения поездов составят от 3,5 до 15 минут. Будет продлена работа 22 пригородных поездов на всех направлениях и пущено четыре дополнительных поезда. В Лобню в 2.25 отправится электричка № 6634 с Савеловского вокзала. Подробнее расписание смотрите на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.