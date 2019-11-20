В мире
20.11.2019 17:05
Текст: Аэлита Сюльжина (aelita@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 43(911)

Почта "СОЮЗа"

Фото: iStock Фото: iStock
iStock
Кошелек

Как в Беларуси обменять российские монеты на белорусские?

"После поездки в Россию у меня в кошельке остались российские монеты - рубли, копейки. Где их можно обменять на белорусские? Несколько банков обошел - не берут. М. Васильев, Минск".

Сергей Дубков, председатель правления БСБ Банка:

- Основные валюты, которыми пользуются наши граждане внутри страны, - это доллар США, евро и российский рубль. Есть валюты менее популярные: английские фунты, швейцарские франки, польские злотые - и достаточно экзотические - венесуэльские боливары и монгольские тугрики, например. Часто именно купюры этих валют оседают в кошельках наших граждан, которые хранят их на память о путешествиях. Точно так же часто накапливаются монеты. Могут ли помочь в их обмене белорусские банки?

Покупая монеты или купюры, не очень популярные в стране, банк должен четко знать, кому их потом продать. Суммы экзотических валют, которые попадают на белорусский рынок, достаточно небольшие для того, чтобы их специально инкассировать и выводить на корсчет. С монетами та же история. Инкассация, учет и хранение монет - это формализованная и достаточно затратная процедура. Банки предпочитают не работать с монетами - операционные расходы большие, а спроса фактически нет.

Граница

Почему иностранцам нужно въезжать в Россию через третьи страны?

"К нам приехала погостить приятельница из Израиля. У граждан Израиля безвизовый въезд в Беларусь. Затем она захотела поехать к друзьям в Москву. У граждан Израиля также безвизовый въезд в Россию. Но билеты на поезд или самолет она купить не смогла. Причину отказа ей объяснили так: в Россию она может приехать только через третью страну. Почему так? Анна Щурко, Минск".

Фото: iStock
Как белорусу получить ИНН в России

В 1995 году Минск и Москва подписали Договор о совместных усилиях в охране Госграницы Беларуси. Каждые пять лет он либо продлевается по умолчанию, либо стороны вносят коррективы. Сейчас, похоже, именно такой момент. Есть проблемы.

И та, которую вы описываете, в том числе. Например, если в Беларусь приезжает иностранец, его документы проверяют на границе. Для невъездных имеется общая российско-белорусская база розыска. Но если у человека все в порядке, то он в дальнейшем свободно передвигается в нашей стране.

Однако есть нюанс: если он решит пересечь смоленский, брянский или псковский участок границы Беларуси с Россией, то его в Россию не пустят и заставят въезжать через третью страну. В то время как иностранец, приехавший в Россию, имея белорусскую и российскую визы, совершенно свободно может въехать через Россию в Беларусь. К сожалению, корень проблемы - во взаимном доверии между погранслужбами союзных государств.

Правила

Какие отклонения от расписания возможны в пригородном транспорте Беларуси?

"Прошу у вас помощи от имени сельчан моей мамы, которая проживает в Гомельской области. Трудно понять, по какому расписанию ездит пригородный автобус. Людям невозможно нормально добраться на работу, а детям - в школу, пенсионерам - в больницу. Анна, Кемеровская область".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как подсказал "СОЮЗу" Александр Горбач, зампредседателя Речицкого райисполкома, точное расписание есть для каждого пригородного автобуса. По Правилам автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совета Министров от 30 июня 2008 года № 972, перевозчик обязан своевременно подавать транспортное средство и обеспечивать перевозку пассажиров в регулярном сообщении при городских и пригородных автомобильных перевозках пассажиров - не ранее чем за 3 минуты и не позже чем на 5 минут относительно времени по расписанию движения.

В вашем случае в связи с временным закрытием дорожного движения по путепроводу автодороги были внесены изменения в маршрут и расписание движения пригородного автобуса, о чем люди были уведомлены объявлением в местной газете. Изменения внесены в расписание, размещенное на информационных табличках на остановочных пунктах на пути следования маршрута.

Праздник

Как будет работать транспорт в Москве в новогоднюю ночь?

"Зимние каникулы собираемся провести у родственницы в подмосковной Лобне, а новогоднюю ночь - на Красной площади. Подскажите, как будут работать метро и электрички в ночь на 1 января. Елена Гришина".

В новогоднюю ночь московское метро будет работать без перерыва. Интервалы движения поездов составят от 3,5 до 15 минут. Будет продлена работа 22 пригородных поездов на всех направлениях и пущено четыре дополнительных поезда. В Лобню в 2.25 отправится электричка № 6634 с Савеловского вокзала. Подробнее расписание смотрите на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

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