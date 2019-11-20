23 сентября 2019 года в секретариат Организации Объединенных Наций поступила петиция об ошибочности борьбы с изменением климата и отсутствии критического положения в этой сфере. Подписи под ней поставили свыше 700 ученых со всего мира. Одним из инициаторов этого послания стал геофизик, профессор Гаагского университета Гуус Беркхоут. 20 ноября он провел в Брюсселе специальную пресс-конференцию по данной теме. По его мнению, состояние климата на Земле не настолько плохо, как принято считать. Однако люди должны постепенно адаптироваться к изменению климата. Накануне своего выступления ученый дал сетевому изданию "Интерфакс-Россия" интервью, которое перепечатывает наша газета.

Господин Беркхоут, вы стали инициатором создания петиции Генеральному секретарю ООН об ошибочности борьбы с изменением климата. Ее подписало уже более 700 ученых из разных стран мира. Скажите, была ли какая-то реакция со стороны ООН на ваше послание?

Гуус Беркхоут: Да, ООН подтвердила получение нашего письма, однако после этого с их стороны все было тихо. Тем не менее мы столкнулись с ошеломляющим потоком откликов из всех уголков мира. В основном одобрительных, но были и довольно негативные. В настоящее время мы подготовили документ, который более полно объясняет нашу декларацию. Он был представлен лидерам Евросоюза и депутатам Европарламента на пресс-брифинге 20 ноября в Брюсселе.

Что подтолкнуло вас обратиться в ООН?

Гуус Беркхоут: Благосостояние непосредственно зависит от качества энергетической системы. Благополучным странам нужна доступная и надежная энергия. Но климатическая политика ООН сделает благополучные страны беднее, а бедные - еще более бедными. Мы хотим предостеречь страны от следования рекомендациям ООН. Мы предупреждаем ООН, что их идеи основаны на страхе, а не на фактах. Реальный факт заключается в том, что никакого критического положения в сфере климата нет.

В чем, с вашей точки зрения, ошибочность климатических моделей, говорящих о глобальном потеплении?

Гуус Беркхоут: Результат, который вы получите, применяя ту или иную аналитическую модель, это не какая-то магия. Этот результат полностью зависит от того, что заложили в модель ее авторы. Создатели модели МГЭИК (Международной группы экспертов по изменению климата - Прим. "РГ") построили ее на гипотезе, что глобальное потепление вызвано углекислым газом и что влияние естественных причин - например, таких, которые находятся за пределами земной атмосферы, в Солнечной системе - равно нулю. Но, если посмотреть на историю изменения климата, которая показывает, что он всегда меняется в силу естественных причин, предположения и допущения создателей моделей являются довольно неправдоподобными.

Но почему деятельность человека не оказывает существенного влияния на климат Земли?

Гуус Беркхоут: Достоверная научная модель предполагает, что полученные с ее использованием расчетные показатели должны соответствовать загруженным в систему данных измерений. Однако прогнозы, полученные с использованием климатических моделей, дают слишком высокие результаты, которые не совпадают с данными исторических измерений. Это непреложный факт. Модели неверны, а это означает, что создатели этих моделей неправы. И эти модели нельзя использовать для выработки политического курса.

В 2016 году НАСА сделало заключение, что увеличивающийся уровень CO 2 в атмосфере способствует "озеленению" Земли. Как бы вы могли прокомментировать это заявление?

Гуус Беркхоут: CO 2 - это не газ-загрязнитель, он имеет жизненно важное значение для деревьев и растений и, следовательно, для всей жизни на Земле. В Нидерландах владельцы парников даже платят за баллоны с СО 2 , чтобы быстрее выращивать свою сельхозпродукцию.

Какое влияние предлагаемые сейчас регуляторные решения по сокращению выбросов СО 2 могут оказать на мировую энергетику?

Гуус Беркхоут: Сокращение выбросов СО 2 будет стоить триллионы долларов, но ожидается, что эта программа окажет самое минимальное влияние на температуру Земли. И уж, конечно, негативным будет влияние на "озеленение" Земли. Как я сказал ранее, борьба с углекислым газом сделает благополучные страны бедными, а бедные - еще более бедными.

Благополучным странам нужна доступная и надежная энергия

Повлияет ли стремление к климатической нейтральности на выполнение одной из целей ООН в области устойчивого развития - обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии?

Гуус Беркхоут: Наша рекомендация ООН была и остается неизменной: климатическая политика должна быть не борьбой с углекислым газом, а адаптацией к изменению климата. Но они делают совсем не то, что, как предполагается, должны делать. Вместо того чтобы повышать благосостояние, они его уменьшают. В благополучных странах и мужчины, и женщины получают хорошее образование, уровень рождаемости относительно невысок, а люди заботятся об окружающей среде. И это именно то, что мы хотим для устойчивого развития на Земле.

Какие основные идеи вы стремились донести до лидеров Евросоюза и депутатов Европарламента на пресс-брифинге 20 ноября?

Гуус Беркхоут: В своей презентации для Еврокомиссии я задал политикам целый ряд вопросов. В частности, если климатология верна, то почему ее приверженцам приходится прибегать к ограничению свободы слова, сокрытию или переиначиванию контрдоводов, запугиванию людей, поощрению уличных беспорядков, введению в заблуждение школьников? И какова мотивация ученых, которые поддерживают такую климатическую политику? И, главное, можем ли мы доверять политикам, которые используют изменение климата в качестве оправданий своих просчетов и промахов?