Министром обороны Украины мог бы стать американский гражданин, подполковник Александр Виндман, работающий главным украинским экспертом в Совете национальной безопасности (СНБ) при президенте США. О таком, трижды поступавшем предложении он сам рассказал на сенатских слушаниях, посвященных общению президентов США и Украины. Но если раньше на Украине любое попадание в американские новости воспринималось как подтверждение тезиса "весь мир с нами", то теперь в киевских СМИ вообще предпочитают не замечать информационный шторм, бушующий в Вашингтоне.

По словам подполковника Виндмана, он трижды получал предложение возглавить украинское военное ведомство от тогда еще секретаря украинского Совбеза Александра Данилюка, принимавшего участие в формировании "команды Зе". "Это был комичный момент. Достаточно забавно для подполковника армии США получить предложение такого высокого поста. Я даже не уверен, что господин Данилюк говорил всерьез. Я американец, и я немедленно отклонил эти предложения", - рассказал Виндман, уточнив, что информировал об этих "шутках" свое начальство.

На Украине, повторимся, показания Виндмана предпочли не заметить, поэтому комментировать скандал Данилюку пришлось изданию The Daily Beast. "Это явно была шутка. Мы оба улыбнулись и посмеялись", - заявил он.

В социальных сетях - единственном месте, за исключением единичных независимых СМИ, где украинцы обсуждают несостоявшегося американского министра, Данилюка подняли на смех. Действительно, повторенная трижды шутка указывает либо на альтернативную одаренность шутника, либо на то же, но в отношении того, кому эту шутку повторяли. Считать глупцом сотрудника Совета национальной безопасности США Виндмана украинские комментаторы наотрез отказываются, но вполне допускают, что украинский Совбез вполне мог возглавлять человек небольшого ума.

Зато в США Виндмана буквально рассматривают под микроскопом, ведь он является одним из ключевых свидетелей расследования об импичменте президенту Дональду Трампу. Подполковник стал первым из выступивших свидетелей, кто лично слушал скандальный телефонный разговор Трампа и Зеленского от 25 июля, вокруг которого и завертелось расследование. Сначала Виндман отчитался на закрытых слушаниях, а на этой неделе, нарядившись в мундир со всеми знаками отличия и наградами, выступил и в открытом режиме перед телекамерами. Он подтвердил, что разговор Трампа - Зеленского показался ему "необычным", о чем он сразу "забил тревогу".

Вашингтон сегодня поляризован до предела, а потому разные комментаторы высказывают противоположные отзывы о том, верить ли сказанному Виндманом. Ведь он сам родился на Украине, а в трехлетнем возрасте с отцом перебрался в Америку.

Демократы и симпатизирующая им пресса упирают на его военное прошлое, заключая, что это непредвзятый человек с безупречным послужным списком, чью лояльность Америке никак нельзя ставить под сомнение. Виндман прослужил в ВС США более 20 лет, является ветераном войны в Ираке, где получил ранение и был награжден.

Но республиканцы намекают, что украинское происхождение могло сказаться на взглядах Виндмана. Кому лоялен Виндман - ведомо ему одному. Но то, что подполковник относится к лагерю выраженных русофобов и одержим идеей поддержки Украины - это, пожалуй, факт.

На слушаниях он рассказывал, что в бытность военным принимал участие в разработке стратегий противодействия России. Виндман крайне негативно отозвался об СССР и восхвалял решение отца перебраться в США. Он в самых мрачных тонах повторял заезженную критику о политическом устройстве России, зато ни слова не сказал об украинских реалиях, которые год за годом разбивают иллюзии Запада.

Напротив, Виндман признался, что был крайне воодушевлен избранием Зеленского. Это только укрепило его глубокую убежденность в том, что Украина жизненно необходима американцам для противостояния России. Уверенность в том, что американцам без Киева никак, буквально сквозила в каждом аргументе подполковника: "Я понимал, что если Украина начнет расследование по делу Байденов и Burisma Holdings, … это приведет к потере двухпартийной поддержки Украины и подорвет национальную безопасность США". Виндман также отмел любые подозрения в том, что Украина вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Более того, он объяснил эти подозрения "заговором русских", хотя публикации о "руке Киева" появлялись даже в американской либеральной прессе, которую никак не заподозришь в симпатиях к России.

Истинная лояльность Виндмана американским идеалам вызывает сомнение и еще по одной причине. Ведь Трамп во время предвыборной кампании ни от кого не скрывал, что считает военную поддержку Украины бессмысленной, потому что она осложнит диалог с Москвой, который, на его взгляд, действительно необходим для безопасности США. Его многочисленные противники, включая Хиллари Клинтон, ратовали за обратное. Рядовые американцы пришли к урнам и сделали свой выбор в пользу Трампа. Но Виндман, видимо, считает глупцом не только Трампа, но и всех его избирателей, раз уж он решил, что не президенту, а именно ему, иммигранту из Украины, виднее, что нужно для безопасности Соединенных Штатов, а что нет.

Консервативный ресурс Breitbart.com отметил, что "Виндман на слушаниях всячески подчеркивал свою лояльность "глубинному правительству", а не президенту Трампу". Подполковник действительно не раз подчеркивал, что "скоординированная позиция ведомств состояла в поддержке Украины", а мнение президента на этот счет Виндмана, видимо, не интересовало.

Наконец, сомнения относительно чиновника возникали даже у некоторых его коллег. Например, его непосредственный начальник - директор по России в СНБ Тим Моррисон, который отнюдь не является защитником Трампа, на слушаниях заявил: "Суждения подполковника Виндмана вызывали у меня тревогу". По словам Моррисона, подполковник очень переживал за свое положение, беспокоился, что если его не берут в поездки или не дают слушать разговоры, в других ведомствах его посчитают не имеющим значения.

Должность Виндмана в СНБ звучит громко - "директор по Украине", но его положение, действительно, высоким не было. Когда подполковник собрался давать показания на первых слушаниях, Трамп написал в "Твиттер": "Почему показания дают люди, о которых я даже не слышал никогда". Да и сам Виндман в выступлении признал, что "напрямую никогда с президентом не контактировал".

Ранее вопросы о его лояльности звучали на телевидении. "Очевидно, что он очень беспокоится об обороне Украины, - заявил телеканалу CNN конгрессмен-республиканец Шон Даффи. - Я не знаю, волнует ли его политика США, но его главной задачей было добиться оружия для Украины". А ведущая Fox News Лор Ингрэм задалась вопросом: "Вот такой у нас чиновник СНБ, который работает в Белом доме и дает советы по Украине, явно противоречащие интересам президента… Интересный угол, не правда ли?" "Поразительно, - согласился приглашенный в эфир юрист Джон Ю. - Кое-кто даже назвал бы это шпионажем".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"