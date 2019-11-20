"Почта России" запустила услугу по упрощенному возврату посылок

Товары, купленные в интернете и доставленные почтой, теперь можно бесплатно сдать обратно в почтовое отделение по упрощенной процедуре. Новая услуга "Легкий возврат" начала действовать в ноябре.

Для возврата посылки при визите в почтовое отделение требуется назвать только трек-номер заказа. Ни чек, ни паспорт предъявлять не нужно. Процедура возврата занимает менее минуты. Единственное условие: онлайн-магазин, где приобретаются товары, должен быть подключен к услуге "Легкий возврат". Тогда она будет доступна и покупателю.

"Запуск новой услуги - важный шаг, который мы делаем навстречу интернет-покупателям, а это - две трети всех россиян", - говорит первый заместитель генерального директора "Почта России" по электронной коммерции Алексей Скатин.

Сервис выгоден и магазинам. Он позволит увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых, увеличить средний чек, конверсию и частоту покупки, так как снимет основной барьер и нивелирует риски при дистанционном приобретении товара даже в самых дальних уголках страны, отмечается в сообщении "Почты России". Это даст дополнительный импульс к развитию рынка электронной торговли в нашей стране, который в среднем растет на 20% в год. Уже сейчас 69% россиян совершают покупки в интернете - два года назад этот показатель составлял лишь 37,5%.