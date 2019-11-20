Половина голландцев за эвтаназию для тех, кто "устал жить"

Голландия стала на шаг ближе к легализации эвтаназии для тех, кто просто устал жить и поскорее хочет добровольно умереть. Согласно последнему опросу общественного мнения, больше половины жителей страны уверены, что данная процедура должна быть разрешена для всех людей старше 75 лет вне зависимости от состояния их здоровья.

Как выяснили в Национальном статистическом агентстве страны, 55 процентов опрошенных поддерживают данную инициативу, 32 процента - против, еще 13 процентов не определились.

Результаты исследования воодушевили депутатов леволиберальной голландской партии (D66). Уже в январе 2020 года они намерены представить на рассмотрение местного парламента соответствующий законопроект.

В настоящее время эвтаназия применяется в Голландии только по отношению к безнадежно больным, которые не имеют шансов на выздоровление и испытывают сильные физические мучения, а также к пациентам с психическими расстройствами и слабоумием.

Теперь эта процедура может стать доступна для всех, кому за 75.

Голландия разрешила эвтаназию в 2001 году, став первой в мире страной, приравнявшей данную процедуру к разряду медицинских услуг. За последние два десятка лет подобная практика стала рядовым явлением. В 2018 году при помощи медиков добровольно ушли из жизни 6126 человек, что составляет 4 процента людей, умерших в Нидерландах в указанный период.