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Рубрика: Экономика

Получить государственные социальные услуги стало проще

Обратиться за пособием по уходу за ребенком или, например, встать на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя россияне теперь могут по месту нахождения, а не только по месту официальной прописки. Это стало возможным благодаря переходу Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) на предоставление услуг по экстерриториальному принципу.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Экстерриториальность - это возможность обратиться за государственной услугой не зависимо от места жительства или места пребывания. Как отмечают в Фонде, новый принцип позволяет минимизировать материальные и временные затраты граждан и юридических лиц при получении государственных услуг. Экстерриториальность направлена, прежде всего, на повышение доступности этих услуг и качества их оказания.

Перечень государственных услуг, предоставляемых по экстерриториальному принципу, определен распоряжением Правительства РФ от 23.08.2018 № 1745-р.

Переход на предоставление услуг по экстерриториальному принципу начался с 1 января 2018 года и проходил в несколько этапов. Сначала в новом формате стали доступны четыре услуги. Это регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; регистрация страхователей и снятие с учета страхователей-физлиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора; регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей-физлиц, заключивших трудовой договор с работником; прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов.

С 1 января этого года добавилась еще одна услуга - регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей-юрлиц по месту нахождения обособленных подразделений. А с 1 июля - еще целый ряд услуг. Это назначение и выплата застрахованным лицам ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае невозможности его выплаты страхователем; назначение и выплата застрахованным лицам пособия по беременности и родам в случае невозможности его выплаты страхователем;

назначение и выплата застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности в случае невозможности его выплаты страхователем; назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, в случае невозможности его выплаты страхователя; назначение и выплата застрахованным лицам единовременного пособия при рождении ребенка, в случае невозможности его выплаты страхователя; назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение страховых выплат в случае его смерти.

В региональных отделениях ФСС РФ отмечают, что новый принцип предоставления государственных социальных услуг востребован среди граждан и юрлиц. Например, в одно из отделений Фонда в Мурманске обратился индивидуальный предприниматель, который открыл свой бизнес в этом городе, но зарегистрирован в Хабаровске. С сотрудниками своего предприятия он заключил трудовые договоры, поэтому обязан встать на регистрационный учет в отделении Фонда по месту жительства (постоянной регистрации). Однако теперь ему не нужно ехать в Хабаровское региональное отделение - можно обратиться региональное отделение в Мурманске и предоставить необходимый пакет документов. А сотрудники отделения уже сами перенаправят эти документы в Хабаровск, где предпринимателя и поставят на регистрационный учет.

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