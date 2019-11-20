Принят закон о "гонорарах успеха" для адвокатов

"Гонорары успеха" ставят в зависимость вознаграждение защитника от результата оказания юридической помощи. Такие договоры не могут заключаться по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

Заключать их будет необязательно, но граждане окажутся в выигрыше. Данный механизм пригодится тем, кто на момент заключения соглашения с адвокатом был ограничен в денежных средствах, пояснил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В случае выигрыша граждане смогут выплатить причитающееся адвокату вознаграждение, уточнил он.

Кстати, подобный механизм работает во многих государствах и применялся в России в дореволюционный период, напомнил глава комитета.

Новый закон, кроме того, вводит распределение дел для назначаемых адвокатов при помощи автоматизированной информационной системы. Эта норма призвана исключить влияние на защитников любых заинтересованных лиц. Речь о борьбе с так называемыми "карманными адвокатами", отметил Павел Крашенинников.

Следствия новшества - снижение коррупционных рисков, равномерное распределение нагрузки между адвокатами.

Среди других нововведений - в качестве первого этапа квалификационного экзамена на статус адвоката вводится единое тестирование. Оно будет проводиться с использованием автоматизированной системы, что придаст проверке результатов анонимный характер.

Реформа также коснется адвокатов-нарушителей - тех, кто уличен в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, разглашении конфиденциальной информации доверителя, нарушении норм этики и т.п. Такие адвокаты, лишенные своего статуса, не смогут быть представителями в суде.

Срок вступления закона в силу предлагается установить с 1 марта 2020 года, за исключением отдельных положений, для реализации которых потребуется время для создания автоматизированных информационных систем.