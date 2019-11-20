Принят закон о "гонорарах успеха" для адвокатов

Новости

МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала 17:07
На Кубани пропали две 15-летние девочки 17:05
Собянин рассказал о программе строительства новых поликлиник 17:01
Видео: реактивный болид разогнался до 1011 км/ч 17:00
В Петербурге производителей пальмового масла лишили налоговых льгот 16:44
На Ставрополье завели дело на пенсионера, ударившего врача 16:44
Акимов: Электронные путевые документы могут ввести в 2020 году 16:40
Закон об ограничениях на выезд для экс-сотрудников ФСБ прошел второе чтение 16:40
Венсан Кассель и режиссеры "1+1" представят в Москве свой новый фильм 16:40
Звезда шоу "Пацанки" напала на полицейского в Пулково 16:37
У астраханских браконьеров изъяли четыре центнера осетрины 16:34
Вице-спикер Армении: Между Ереваном и Москвой нет нерешаемых вопросов 16:30
В Швейцарии владелица киоска выложила в Сеть видео работы подчиненных 16:28
В селе под Липецком произошел пожар в церкви 16:27
Российские "Панцири" защитили авиасалон в Дубае 16:08
Призрак Vitara ответит на неудачи Suzuki 16:01
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию 15:52
В России могут ограничить импорт детских смесей 15:52
Более 20 видеоэндоскопических стоек поступило в больницы Подмосковья за два месяца 15:51
Департамент здравоохранения опроверг слухи о массовых нарушениях в больницах в ночное время 15:49
Эндокринологи рассказали, как есть сладкое, чтобы избежать диабета 15:41
"Почта России" запустила услугу по упрощенному возврату посылок 15:37
На Новгородчине задержали граждан, разбиравших мост через Волхов 15:37
Врачи назвали главные ошибки молодых родителей 15:35
Как приучают жителей Беларуси к отказу от никотина 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
20.11.2019 16:08
Рубрика: Власть

Принят закон о "гонорарах успеха" для адвокатов

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон о реформе адвокатской деятельности. Для адвокатов будут введены "гонорары успеха", что позволит получать помощь квалифицированного защитника ограниченным в средствах гражданам. Кроме того, закон предполагает меры против коррупции в данной сфере.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Гонорары успеха" ставят в зависимость вознаграждение защитника от результата оказания юридической помощи. Такие договоры не могут заключаться по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

Заключать их будет необязательно, но граждане окажутся в выигрыше. Данный механизм пригодится тем, кто на момент заключения соглашения с адвокатом был ограничен в денежных средствах, пояснил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В случае выигрыша граждане смогут выплатить причитающееся адвокату вознаграждение, уточнил он.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Экс-адвокатам, лишенным статуса за проступки, закроют доступ в суды

Кстати, подобный механизм работает во многих государствах и применялся в России в дореволюционный период, напомнил глава комитета.

Новый закон, кроме того, вводит распределение дел для назначаемых адвокатов при помощи автоматизированной информационной системы. Эта норма призвана исключить влияние на защитников любых заинтересованных лиц. Речь о борьбе с так называемыми "карманными адвокатами", отметил Павел Крашенинников.

Следствия новшества - снижение коррупционных рисков, равномерное распределение нагрузки между адвокатами.

Среди других нововведений - в качестве первого этапа квалификационного экзамена на статус адвоката вводится единое тестирование. Оно будет проводиться с использованием автоматизированной системы, что придаст проверке результатов анонимный характер.

Реформа также коснется адвокатов-нарушителей - тех, кто уличен в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, разглашении конфиденциальной информации доверителя, нарушении норм этики и т.п. Такие адвокаты, лишенные своего статуса, не смогут быть представителями в суде.

Срок вступления закона в силу предлагается установить с 1 марта 2020 года, за исключением отдельных положений, для реализации которых потребуется время для создания автоматизированных информационных систем.

Власть Право Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни
Сенаторы предложили ввести штрафы для нарушителей тишины в ночное время