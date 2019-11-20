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20.11.2019 16:26
Рубрика: Власть

Принят закон об усмирении нарушителей на транспорте электрошокерами

Текст: Татьяна Замахина
Электрошокеры станут главным средством для подавления сопротивления нарушителей на транспорте. Это предполагает закон, который Госдума приняла в окончательном чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тем самым депутаты решили вооружить транспортную охрану против неадекватных граждан, угрожающих пассажирам самолетов, метрополитена и т.п. Еще важнее - соображения борьбы с террористами и прочими вооруженными преступниками. В ходе досмотра пассажиров сотрудники служб безопасности в прошлом году изъяли 247 единиц огнестрельного оружия, 56,5 тыс. боеприпасов и 32 кг взрывчатых веществ.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Теперь такие сотрудники получат на вооружение электрошокеры и искровые разрядники. На заседании Госдумы ранее уточнялось, что речь идет об устройствах мощностью до 9 Дж/сек.

Электрошокеры, гласит новый закон, можно будет использовать в качестве оружия активной самообороны, а также для пресечения актов незаконного вмешательства. При этом сотрудник службы безопасности будет обязан предупредить о намерении применить устройство. И только в исключительных случаях - если возникает реальная опасность для пассажиров - действовать без предупреждения.

После применения устройства пострадавшему надо будет оказать первую помощь.Кроме того, электрошокеры и искровые разрядники нельзя будет использовать против женщин с видимыми признаками беременности, инвалидов и малолетних. Исключением будут случаи, когда эти лица совершают нападение, которое угрожает жизни или здоровью пассажиров, а также самого сотрудника.

Отметим, что транспортной охране можно носить огнестрельное оружие, но - вот парадокс - использовать нельзя. Ведь транспорт - зона массового скопления людей.

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