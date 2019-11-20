Процент женщин и меньшинств среди режиссеров сериалов побил рекорд

Очередная победа (как они сами про это думают) на пути к гендерному и прочим многообразиям! Согласно новому докладу Directors Guild of America - Гильдии режиссеров Америки, - впервые в истории индустрии более половины эпизодов телевизионных сериалов сезона (2018-2019 годов) были сняты женщинами или не белыми режиссерами.

В отчете, который приводит The New York Times, отмечено, что всего в сезоне вышло 4 300 эпизодов телешоу. И столь впечатляющий процент поработавших на них не белых режиссеров и режиссеров-женщин - это на 21% больше, чем пять лет назад.

Доклад также показывает, что женщины составили около половины режиссеров-дебютантов сериалов, тогда как представителей расовых меньшинств там - менее трети. Что немного ниже, чем за предыдущий отчетный период.

При этом исследование Гильдии также показало, что более половины постановщиков-дебютантов сериалов - это люди, трудящиеся на шоу в тех или иных других качествах, и предоставленная им возможность снять эпизод для сериала носит, как правило, разовый, единичный характер. Поэтому над профориентацией персонала студиям еще предстоит тщательно поработать.

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