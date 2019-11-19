Режиссер "Ангелов Чарли" обвинила в провале фильма мужской шовинизм

Режиссёр и актриса Элизабет Бэнкс нашла виновных в том, что снятый ею ремейк "Ангелов Чарли", где она также сыграла одну из заметных ролей, поучаствовав в написании сценария, провалился в прокате. Как нетрудно догадаться, виноваты мужчины.

Картина за первый уик-энд собрала менее девяти миллионов, что вывело режиссёра из себя. "Слушайте, люди обязаны купить билеты и пойти на этот фильм. Этот фильм обязан заработать. Если этого не произойдёт, это только укрепит в Голливуде представление о том, что мужчины не ходят смотреть женские боевики", - убеждена Бэнкс.

На справедливое замечание, что "Капитан Марвел" и "Чудо-женщина" имели, мягко говоря, куда больший прокатный успех, Элизабет быстро нашлась с ответом: оказывается, всё дело в том, что, несмотря на фокус на главных героинях, это всё равно "сугубо мужское кино". Хотя она за них и рада, "женским голосам всё равно нужно больше финансовой поддержки", считает она.

"У вас было 37 фильмов о Человеке-пауке - и вы не жаловались!" - недоумевает Бэнкс. "Я думаю, женщины могут себе позволить одну или две экшн-франшизы раз в 17 лет", - приводит слова разгневанной Элизабет IndieWire.

Наша рецензия на "Ангелов Чарли" авторства Элизабет Бэнкс - здесь.