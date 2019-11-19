Новости

Вышел финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" 18:50
Армен Джигарханян выписался из больницы 18:45
Опубликованы новые кадры IX эпизода "Звездных войн" - с новыми героями 18:10
Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника 14:57
Сериал по "Властелину колец" продлен на второй сезон 14:08

Режиссер "Ангелов Чарли" обвинила в провале фильма мужской шовинизм

Новости
    19.11.2019, 18:03
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссёр и актриса Элизабет Бэнкс нашла виновных в том, что снятый ею ремейк "Ангелов Чарли", где она также сыграла одну из заметных ролей, поучаствовав в написании сценария, провалился в прокате. Как нетрудно догадаться, виноваты мужчины.
"Аббатство Даунтон": чернь, знай свое место

Картина за первый уик-энд собрала менее девяти миллионов, что вывело режиссёра из себя. "Слушайте, люди обязаны купить билеты и пойти на этот фильм. Этот фильм обязан заработать. Если этого не произойдёт, это только укрепит в Голливуде представление о том, что мужчины не ходят смотреть женские боевики", - убеждена Бэнкс.

На справедливое замечание, что "Капитан Марвел" и "Чудо-женщина" имели, мягко говоря, куда больший прокатный успех, Элизабет быстро нашлась с ответом: оказывается, всё дело в том, что, несмотря на фокус на главных героинях, это всё равно "сугубо мужское кино". Хотя она за них и рада, "женским голосам всё равно нужно больше финансовой поддержки", считает она.

"У вас было 37 фильмов о Человеке-пауке - и вы не жаловались!" - недоумевает Бэнкс. "Я думаю, женщины могут себе позволить одну или две экшн-франшизы раз в 17 лет", - приводит слова разгневанной Элизабет IndieWire.

Наша рецензия на "Ангелов Чарли" авторства Элизабет Бэнкс - здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Игорь Верник опроверг сведения о своей госпитализации 11:55
Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из "Аквамена 2" 11:35
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены 11:06
В Малом театре прокомментировали госпитализацию Юрия Соломина 10:56
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Объявлены даты выхода главных диснеевских новинок 18.11.2019
Бэтмен, Чудо-женщина и Киборг вновь объединились ради Зака Снайдера 18.11.2019
Джонни Деппа бросила молодая русская любовница 18.11.2019
⧣ скандалы
Фото: предоставлено Disney
Исполнитель роли Черной пантеры заявил, что Скорсезе просто пиарится 17.11.2019
В соцсетях сообщили о смерти актера Дуэйна "Скалы" Джонсона 15.11.2019
На Украине в фильме про Путина "замазали" лицо Михалкова 15.11.2019
⧣ боевик
Фото: kinopoisk.ru
Биографический фильм "Ford против Ferrari" возглавил прокат России 18.11.2019
Вышел второй трейлер новых "Плохих парней" 06.11.2019
Тизер: Аль Пачино преследует нацистов в сериале "Охота" 05.11.2019