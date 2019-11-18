Биографический фильм "Ford против Ferrari" возглавил прокат России

Биографический фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) вышел в лидеры российского проката, собрав за выходные 214,5 миллионов рублей.

Об этом свидетельствуют пока предварительные данные, опубликованные специализированным порталом kinobusiness.com.

Наша рецензия на ленту Джеймса Мэнголда с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймон - здесь.

Второе место - продолжение франшизы "Ангелы Чарли" (Charlie's Angels): третий полнометражный фильм о девушках-супершпионках, на этот раз - в постановке Элизабет Бэнкс, собрал 70,5 миллионов рублей.

Наш отзыв на вампуку про сильных женщин, где в ролях Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска и сама Бэнкс, - здесь.

На девичнике премьеры заканчиваются. Третье место - уверенно держащаяся в пятерке анимационная "Семейка Аддамс": 794 миллиона за три недели проката, из которых почти семьдесят - за минувшие выходные.

Наш отзыв.

Стивенкинговский "Доктор Сон" (Doctor Sleep) - четвертая строчка: чуть более 56 миллионов кассы за неделю и 227,5 - за две.

Наша рецензия.

Замыкает пятерку цепкая вторая "Малефисента" (Maleficent: Mistress of Evil) с Анджелиной Джоли - 2 115 200 рублей за пять недель проката, из которых 50,7 - за эти выходные.

Наша рецензия.