Стремление догнать и перегнать в той или иной степени присуще как целым народам, так и отдельным индивидам, да и в принципе человеку как биологическому виду. Объединяющий и стимулирующий фактор, очень полезная штука, с какой стороны ни плюнь. Когда кто-нибудь особенно красиво и значительно кого-нибудь догнал и перегнал, об этом принято впоследствии снимать фильмы. "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда - как раз из таких фильмов.

60-е годы. Главе компании Ford Генри Форду II приспичило обскакать Ferrari в гонке "24 часа Ле-Мана". Ему маркетолог сказал, что так машины будут лучше продаваться, обосновав это небесспорным силлогизмом: гонки - это сексуально, а бэби-бумеры любят, чтобы было сексуально, и станут поэтому скупать автомобили марки Ford. Сначала думали просто купить Ferrari и не париться, но Энцо Феррари оказался гордым и хитрым, ловко объегорил американцев и был таков. Генри Форд тогда разозлился и приказал раздавить наглых итальянцев в Европе, как двадцать лет назад.

На выполнение боевой задачи выдвигаются двое ветеранов. Первый - Кэрролл Шелби, бывший гонщик-чемпион, успешный конструктор и предприниматель, он берет на себя обязанности руководителя. Второй - Кен Майлз, действующий гонщик, на все руки мастер, но не такой успешный во всем остальном, - выступает пилотом и испытателем. Крепкие мужики, представители того поколения, которое бэби-бум, собственно, и устроило, лучшие друзья, американские Винтик и Шпунтик. Играют их Мэтт Дэймон и вновь стремительно похудевший Кристиан Бэйл.

Вопреки заголовку, компания Ferrari тут не главный антагонист, а Энцо Феррари - вообще нормальный старикан, вызывающий исключительно уважение. Команда Ford сталкивается в основном с чисто техническими проблемами: как с нуля создать такой аппарат, который сможет практически безостановочно на огромной скорости в течение суток ездить по кругу быстрее всех и при этом не сломаться, не развалиться на ходу и не взорваться. Из-за чего, если закрыть глаза, может показаться, что вы из зала кинотеатра попали в автомастерскую, где все слесари на удивление интеллигентны и в своих узкоспециализированных беседах не произносят ни одного матерного слова. Только и слышно, что про карбюраторы всякие да про конденсаты, и порой так поэтично излагают, глядя в закат преисполненным благости взором, - будто нежная лирика о чем-то возвышенном звучит.

Тем не менее настоящий антагонист все же есть - один из замов Генри Форда. Такой, знаете: "Это противоречит маркетинговой стратегии, это не по-фордовски, это не по правилам, бе-бе-бе". Лишь бы подлянку какую сотворить, мерзкий бюрократишка в дорогом костюмчике. То есть все как у нас в подобных фильмах, победа вопреки - но не советской бюрократии вопреки, а капиталистической. Более того, поменяй Дэймона и Бэйла на Миронова с Хабенским, гонки - на космос, и получится "Время первых". Которое тоже ведь про догнать и перегнать. Забавно, не правда ли: основанное на реальных событиях патриотическое кино в США и России делают, по сути, одинаковое, с той разницей, что там оно в антикапиталистический колер окрашено, а у нас в антисоветский. Корпоративные интересы - партии или компании - вступают в конфликт с интересами частными и до известной степени бескорыстными, что приводит к неприятным последствиям. Есть, конечно, существенные нюансы, как и в любой аналогии, но углубляться в них сейчас нет смысла.

Если же отбросить политическую составляющую, то "Ford против Ferrari" обращается прежде всего к внутреннему ребенку зрителя, который тащится по крутым винтажным тачкам, бешеной скорости, запаху паленой резины и оглушительному "врум-врум". Чистый восторг наблюдать, как ревущий железный агрегат мчится по трассе, разрезая светом фар ночную тьму под проливным дождем. И такого пропахшего бензином, заставляющего вжиматься в кресло удовольствия - внушительная доля от 2,5-часового хронометража. Воистину "Форсаж" здорового человека - он же когда-то был про гонки, помните?

Джеймс Мэнголд, проделал обстоятельную работу, позволяющую объективно замахнуться на "Оскар", но там и без него намечаются серьезные баталии: Тарантино, "Джокер", "Мстителей" активно продвигают, будь они неладны. Фильм Мэнголда, два года назад заслуженно, в отличие от "Мстителей", ворвавшегося в престижную номинацию с кинокомиксом, к тому же вопиюще непрогрессивный, цинично игнорирующий современные общественные запросы. Судите сами: в кадре сплошь белые гетеросексуальные мужчины, а единственная женщина - послушная (не считая короткой истерики) домохозяйка. Да и тема сугубо мужская - ни тебе притеснений меньшинств, ни отчаянной борьбы за права. Ни одна социально важная повестка даже не освещается. Ну куда ты, Джеймс, в этот калашный ряд со своими машинками?

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