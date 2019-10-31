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Про уродов и нелюдей

"Семейка Аддамс": фрики против заурядности

    31.10.2019, 19:12
Текст:   Дмитрий Сосновский
Семейка Аддамс - перекочевавшие на экраны из комиксов чудики, полюбившиеся широкой публике за ироничную интерпретацию тёмной стороны масскульта ещё в те времена, когда Тим Бёртон прятался под одеяло, слушая сказки братьев Гримм. Казалось бы, что вообще можно испортить в этой милой, но немудрёной пародии на семейные ситкомы? А вот поди ж ты. Грег Тирнан и Конрад Вернон, авторы "Полного расколбаса", три года назад заваливавшего взрослую аудиторию тоннами плоских и пошлых шуток, теперь переключились на публику помладше (Бёртон на ранних этапах, кстати, участвовал в проекте, но ушёл, что не помешало новым "Аддамсам" отчаянно под него косить). От пошлостей, конечно, пришлось избавиться, но одномерный юмор как элемент авторского почерка остался неприкосновенным.

Кинообразы прошлого, способные на фоне прогрессирующего кризиса идей выжать из ностальгирующих поколений дополнительные миллионы, окончательно захватили индустрию, и эксгумация такого колоритного семейства была неизбежной. Не беда, что несколько наивный юмор Аддамсов морально устарел и экстравагантными макабрическими плясками в комедиях уже никого не удивишь. Нисколько этим не смущаясь, Тирнан и Вернон принялись покрытые кладбищенской пылью мощи "актуализировать".

Фото: kinopoisk.ru
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Гомес и Мортиша живут в счастливом (то есть - "несчастном", ведь ценности Аддамсов карикатурно вывернуты наизнанку, что полвека назад вполне могло казаться забавным) браке с двумя диковатыми отпрысками, фриковатым дядюшкой, замогильной внешности дворецким и автономно функционирующей рукой по имени Вещь. В их делано "страшном" мирке с пелёнок поощряются "опасные" развлечения. Которые, конечно, никакие на самом деле не опасные: фильм-то семейный. Так что бомбы не оставляют видимых повреждений, а лезвие гильотины никогда не успевает упасть вовремя.

В общем, подростки в зале быстро усвоят, что пиромания и нездоровый интерес к холодному оружию - это безобидные, пусть и несколько экстравагантные увлечения. Которые куда как лучше и симпатичнее отсутствия индивидуальности.

Для пущей наглядности этой важной мысли Аддамсы вынужденно сталкиваются с обитателями внешнего мира - и тут-то начинается та самая актуализация. Окружающая героев реальность выступает утрированной противоположностью их быта и олицетворяет полную победу пластмассового мира: все такие розово-плюшевые, неестественно улыбчивые и очень-очень заботятся о том, чтобы никто особо не выделялся из притворно счастливой толпы. Аддамсы в своём "готическом" замке, понятно, выделяются сильно, что и привлекает к ним внимание ревнителей слащавой уравниловки. Верховодит ими оголтелая мукла, ведущая на местном телевидении программу о том, как красивенько обставить миленький домишечко.

Навязчивая до тошноты основная идея современной "Семейки Аддамс" причудливым образом рифмуется с пафосом последней картины М. Найта Шьямалана (с чем последнего и поздравляем): нет на свете ничего важнее, чем быть не таким, как все. Кроме уважения к тем, кто отважился быть не таким, как все. Ведь даже замкнутые в своей "субкультуре" Аддамсы-старшие порой перегибают палку в стремлении блюсти традиции. И таким образом мешают своим потомкам проявлять свою самость. Между тем маленький фрик живёт в каждом из нас. Давайте, стало быть, ценить и прощать друг друга, возьмёмся за руки, враги, чтоб не пропасть в серой массе поодиночке.

Фото: kinopoisk.ru
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Словом, общий интеллектуальный уровень "Семейки" не превышает планки мультиков для дошкольников - сюжетная канва и вписанные в неё гэги друг друга стоят. При этом рейтинг у картины не самый ясельный - PG в США и 12+ в РФ. И на половозрелую публику авторы явно тоже рассчитывают: не зря же они снабдили сценарий отсылками на оригинальный сериал шестидесятых годов, картины Барри Зонненфельда и, среди прочего, "Оно" (не забыв разжевать это для самых тупоголовых).

И вот нещадный маховик машины перезапусков бесстрастно работает по отработанному принципу "почти как раньше, только хуже", а пришедшие сентиментально смахнуть слезу по безвозвратно ушедшему детству получат чудовищный ремикс на знаменитую основную музыкальную тему (с саундтреком тут всё даже хуже, чем со всем остальным, а от музыкального номера дядюшки Фестера просто становится дурно) и дурную пародию на незабвенный клюквенный танец с ножами из фильма 1991 года. Американцев в зал можно хотя бы звёздным кастом на озвучке (Оскар Айзек! Шарлиз Терон! Хлоя Морец, Финн "Твоя Мамка" Вулфард и даже Снуп Догг) заманить. Нам же там делать решительно нечего. Зевать только да на часы посматривать.

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