"Семейка Аддамс": фрики против заурядности

Кинообразы прошлого, способные на фоне прогрессирующего кризиса идей выжать из ностальгирующих поколений дополнительные миллионы, окончательно захватили индустрию, и эксгумация такого колоритного семейства была неизбежной. Не беда, что несколько наивный юмор Аддамсов морально устарел и экстравагантными макабрическими плясками в комедиях уже никого не удивишь. Нисколько этим не смущаясь, Тирнан и Вернон принялись покрытые кладбищенской пылью мощи "актуализировать".

Гомес и Мортиша живут в счастливом (то есть - "несчастном", ведь ценности Аддамсов карикатурно вывернуты наизнанку, что полвека назад вполне могло казаться забавным) браке с двумя диковатыми отпрысками, фриковатым дядюшкой, замогильной внешности дворецким и автономно функционирующей рукой по имени Вещь. В их делано "страшном" мирке с пелёнок поощряются "опасные" развлечения. Которые, конечно, никакие на самом деле не опасные: фильм-то семейный. Так что бомбы не оставляют видимых повреждений, а лезвие гильотины никогда не успевает упасть вовремя.

В общем, подростки в зале быстро усвоят, что пиромания и нездоровый интерес к холодному оружию - это безобидные, пусть и несколько экстравагантные увлечения. Которые куда как лучше и симпатичнее отсутствия индивидуальности.

Для пущей наглядности этой важной мысли Аддамсы вынужденно сталкиваются с обитателями внешнего мира - и тут-то начинается та самая актуализация. Окружающая героев реальность выступает утрированной противоположностью их быта и олицетворяет полную победу пластмассового мира: все такие розово-плюшевые, неестественно улыбчивые и очень-очень заботятся о том, чтобы никто особо не выделялся из притворно счастливой толпы. Аддамсы в своём "готическом" замке, понятно, выделяются сильно, что и привлекает к ним внимание ревнителей слащавой уравниловки. Верховодит ими оголтелая мукла, ведущая на местном телевидении программу о том, как красивенько обставить миленький домишечко.

Навязчивая до тошноты основная идея современной "Семейки Аддамс" причудливым образом рифмуется с пафосом последней картины М. Найта Шьямалана (с чем последнего и поздравляем): нет на свете ничего важнее, чем быть не таким, как все. Кроме уважения к тем, кто отважился быть не таким, как все. Ведь даже замкнутые в своей "субкультуре" Аддамсы-старшие порой перегибают палку в стремлении блюсти традиции. И таким образом мешают своим потомкам проявлять свою самость. Между тем маленький фрик живёт в каждом из нас. Давайте, стало быть, ценить и прощать друг друга, возьмёмся за руки, враги, чтоб не пропасть в серой массе поодиночке.

Словом, общий интеллектуальный уровень "Семейки" не превышает планки мультиков для дошкольников - сюжетная канва и вписанные в неё гэги друг друга стоят. При этом рейтинг у картины не самый ясельный - PG в США и 12+ в РФ. И на половозрелую публику авторы явно тоже рассчитывают: не зря же они снабдили сценарий отсылками на оригинальный сериал шестидесятых годов, картины Барри Зонненфельда и, среди прочего, "Оно" (не забыв разжевать это для самых тупоголовых).

И вот нещадный маховик машины перезапусков бесстрастно работает по отработанному принципу "почти как раньше, только хуже", а пришедшие сентиментально смахнуть слезу по безвозвратно ушедшему детству получат чудовищный ремикс на знаменитую основную музыкальную тему (с саундтреком тут всё даже хуже, чем со всем остальным, а от музыкального номера дядюшки Фестера просто становится дурно) и дурную пародию на незабвенный клюквенный танец с ножами из фильма 1991 года. Американцев в зал можно хотя бы звёздным кастом на озвучке (Оскар Айзек! Шарлиз Терон! Хлоя Морец, Финн "Твоя Мамка" Вулфард и даже Снуп Догг) заманить. Нам же там делать решительно нечего. Зевать только да на часы посматривать.

1.5