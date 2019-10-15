Диснеевские авторемейки по всем признакам являются порождением коварных дьявольских сил. Примерно того же порядка, что политические ток-шоу, наркотики и российские дневные сериалы. Все, кажется, прекрасно осознают предсказуемость действия и негативные последствия в виде разжижения мозга, но количество потребителей оттого почему-то не убывает.

Ремейки собственных хитов Disney - одинаковые и бездушные, за редкими исключениями отличающиеся от оригиналов исключительно визуально. Одно из исключений - "Малефисента", переделка "Спящей красавицы", где на передний план выведена угловатая антагонистка. Альтернативный, хотя и не вполне разумный подход к известному всем материалу, инфернально скуластая Анджелина Джоли и упор на мрачняк со скрипом перевесили тонну недостатков, включая даже тот факт, что нарисованная версия титульного персонажа была на порядок харизматичнее и выпуклее. "Малефисента" собрала неплохую кассу, и весть о сиквеле общественность приняла в целом оптимистично.

"Малефисента: Владычица тьмы" стартует через пять лет по окончании первого фильма. Отправная точка - банальнее не придумаешь: подготовка к свадьбе. Принцесса Аврора отвечает на предложение руки и сердца, исходящее от принца Филлипа - которого на сей раз сыграл другой актер, но вы бы этого никогда не заметили - радостным "да!". Ля-ля-ля, феечки порхают, цветочки благоухают, антропоморфный дикобраз игриво тырит корону, всюду царит приторная атмосфера эйфории. Девчачья идиллия в розовых тонах. Малефисента, услышав новость, немного упрямится, мол, одни беды от этой вашей любви, но быстро оттаивает и соглашается заглянуть к родителям жениха на ужин. Тут-то мрачняк нас и застает.

Будущая свекровь (Мишель Пфайффер) не то чтобы против союза, но у нее свои планы. А именно - истребить население соседнего государства, того самого, где правит невестка. Страсть как ненавидит она всех этих сказочных тварей и стремится уничтожить. Для чего втихаря готовит армию и разрабатывает специальное оружие массового поражения. Ей удается рассорить сыновью зазнобу с матерью и почти удается последнюю застрелить, но ту спасает вдруг откуда ни возьмись появившийся ее сородич - оказывается, есть целое племя таких же крылатых и рогатых людей, только более уродливых и магией почти не владеющих. А Малефисента у них - что-то вроде избранной.

Таким образом, идиллическая девчачья сказочка про свадьбу принца и принцессы нагло и вероломно накрывается темной свинцовой тучей дарк-фэнтези с полномасштабной войной, многочисленными убийствами, массовыми разрушениями и конкретными наци-аллюзиями, в том числе - геноцидом, осуществляемым при помощи газовой камеры. Да, это нисколько не преувеличение, разве что вместо зарина используется запускаемый музыкальным инструментом порошок из цветочка гробоцвета и он как бы не убивает, а превращает несчастных фей и прочих волшебных существ в неподвижные растения, но в остальном все точно так. Что ж, пришло время знакомства с ужасами холокоста, детишки от шести лет! Приготовьтесь узреть, как безжалостно убивают милых лесных причудливых зверушек и еще до-о-олго пересматривать этот красочный фрагмент в ночных кошмарах.

И все же стоит объективно признать: битва крылато-рогатых людей с обычными выглядит превосходно. Особенно когда триумфально появляется разъяренная летающая Анджелина Джоли и принимается крушить направо и налево, попутно превращая своего приспешника в гигантского черного птицемедведя. В первом фильме она его превращала в огнедышащего дракона, и это было куда как целесообразнее, но птицемедведь тоже ничего, тем более после "Игры престолов" драконами мало кого удивишь. А если скопировать "Игру престолов", но драконов убрать, то вроде нормально. Что, собственно, и было проделано, кроме прочего, в описываемой сцене: тот же штурм Королевской гавани, чуть менее кровожадный, Пфайффер - в роли Серсеи, Джоли - в роли Дейенерис.

Оно бы и замечательно, если бы не был столь разителен контраст между центральной частью фильма и небольшими отрезками в начале и конце, которые присобачены друг к другу без каких-либо мягких переходов. Бойня завершена - сразу играем свадебку. Опять ля-ля-ля, феечки-цветочки, любовь-морковь, здоровья молодым, все нарядные, улыбаются, счастливые. Сволочи бессердечные, да буквально минуту назад тут полыхало и взрывалось, сотни, а то и тысячи жизней загублены, имейте вы совесть! Нет, забыли и празднуем, тамада хороший, конкурсы интересные, а ну кто быстрее карандашик на веревочке в бутылку просунет.

Это сильно бросается в глаза и нехило сбивает с толку, но в чем причина такого контраста? А причина в том, что когда пытаешься в погоне за максимальной прибылью сварганить продукт формально детский, но и взрослым угодить, следуя актуальным трендам, и бренд не посрамить, и новую историю сочинить - сесть одним задом на все стулья, проще говоря, - то вот как-то так получается. Притом, с одной стороны, допускаются характерные для сказки сбои в логике, небрежная условность и наивность, с противоположной - угрюмая серьезность и зашкаливающая жестокость. Ребятне младшего возраста - бестолковые няшные создания, девочкам постарше - принцесса (непроходимая идиотка, к слову о наивности) и любовь, взрослым - полуголая Анджелина Джоли, а также эпичные сражения, ну и так далее. Вроде для всех - и для никого, только для нас, для Disney, умрем весело, поиграем в декаданс. Как-нибудь уж пернатую Джоли на глобус натянем, наплодим подсюжетов и иных сущностей, насыплем жирных спецэффектов с горкой - и что-нибудь из этого прокатит, а что не прокатит - сразу забудут. Уж на пернатую-то Джоли клюнут точно.

2.5