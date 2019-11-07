"Доктор Сон": попытка примирить Стивена Кинга с "Сиянием" Кубрика

Ведь иначе это мероприятие и не назовёшь: Флэнеган отважно вызвался выступить - ни больше ни меньше - арбитром в старинном споре между Стивеном Кингом и Стэнли Кубриком.

Ошеломительный успех фильма выдающегося кинематографиста 1980 года по мотивам романа "Сияние" всё не даёт покоя писателю, и по сей день не упускающему случая отпустить пару шпилек в адрес Кубрика и его признанного - всеми, кроме Кинга - шедевра. Парадоксально, но одну из лучших картин по мотивам своих книг автор, готовый адвокатировать даже такую вопиющую халтуру, как "Тёмная башня" 2017-го, исступлённо ненавидит. По всей видимости, просто будучи не в силах простить фильму его самодостаточность и суверенную культурную значимость: влияние топора Джека Николсона и визуальных решений Кубрика на развитие жанра вполне сопоставимо с внушительным наследием литератора.

Сплошное расстройство, короче говоря, бедному Стивену от этого "Сияния", и попытка сделать всё по-своему, предпринятая в 1997-м, когда Кинг самолично написал сценарий для мини-сериала, не принесла ни удовлетворения, ни покоя, а сам телефильм уже благополучно и справедливо забыт. Через два года после выхода этого "правильного" "Сияния" Кубрик умер, а его картина как была образцовым фильмом ужасов и объектом подражания, копирования и цитирования, так и пребудет им вовеки веков.

Страшно себе представить, как свербит из-за этого у Кинга. Вероятно, в процессе сублимации на вечно раздражающую тему, литератор и написал в 2013 году "Доктора Сна" - продолжение книги, доставившей ему столько неприятностей - пусть и глубоко надуманных.

Мальчик Дэнни вырос, на почве детских травм став алкоголиком и наркоманом с мешком прескверных поступков за плечами (помятый Юэн МакГрегор тут в самый раз). Ему удаётся кое-как привести себя в порядок и найти место в жизни: при помощи слегка приглохшего, но всё ещё ощутимого дара он облегчает предсмертные муки старикам в захолустном хосписе, почему, собственно, и зовётся Доктором Сном. Тут-то с ним и устанавливает телепатическую связь девочка Абра, обладающая теми же способностями, только беспрецедентно мощными. Вскоре выясняется, что за Аброй охотится орден упырей, предающих таких детей мучительной смерти, питаясь их страхом и болью.

Хронометраж "Доктора Сна" тянет на средний мини-сериал, и большая часть двух с половиной часов посвящена добросовестному пересказу противостояния Дэнни и Абры детоубийцам, занимающему несколько сотен книжных страниц. Пожалуй, этот - самый продолжительный - кусок фильма вполне можно было бы безболезненно сократить, избавив от некоторых лишних подробностей, но сохранив традиционные кинговские темы: ловушки взросления, влияние прошлого на душевное здоровье, фобии американской глубинки и всё такое прочее. Флэнеган вновь продемонстрировал талант рассказчика, хотя безупречным повествование в этот раз и не получилось.

Есть и несколько бесспорных удач. Помимо парочки эффектных, но не слишком пугающих хоррор-сцен (многообещающие рейтинги "R" и 18+ тут едва оправдываются процентов на 30), большинство из них приходится на актёров, сыгравших антагонистов: Зан Маккларнон (чертовски харизматичный индеец из "Фарго", "Сына" и "Мира Дикого Запада"), Карел Стрёйкен (великан из "Твин Пикс" и дворецкий из "Семейки Аддамс" девяностых) и главная злодейка Ребекка Фергюсон так и искрятся жутким обаянием. Но при этом, увы, перетягивают на себя одеяло, пока остальные довольствуются ролью бледных статистов. Например, немаловажному, по идее, персонажу юной милахи Эмили Элин Линд просто не дали раскрыться, бросив где-то на полпути.

И быть бы "Доктору Сну" очередной сносной, но не лишённой недостатков экранизацией кинговского романа, если бы не одна особенность, порождённая стремлением Флэнегана примирить "Сияние" Кубрика с его литературным источником (а точнее - автора литературного источника с существованием "Сияния" Кубрика). Самое начало и особенно концовку режиссёр и сценарист насытил таким количеством того, что сегодня принято называть модным словечком "фансервис", что даже у самых страстных поклонников ленты 1980 года возможен передоз.

Довольно бесцеремонно перекраивая развязку, Флэнеган детально возрождает из руин тот самый отель "Оверлук". И когда бедолага Дэнни отправляется прямиком в лапы своих подзабытых демонов, начинается разбрасывание всевозможных отсылок, вызывающее своей агрессивностью и интенсивностью рябь в глазах. Перед зрителем предстают старые добрые знакомые, изо всех сил косящие под хрестоматийные кубриковские образы. Эффект это даёт странный. Впечатления - как у того жандарма из "Статского советника" о двойнике Фандорина: "Похож, но не он. Да не очень-то и похож…".

Сама по себе затея как минимум спорная: разместив свой фильм в опасной близости к такой глыбе, Флэнеган сам провоцирует сравнения, которые в принципе не могут быть в его пользу. Тем более что ни на какие самостоятельные эстетические достижения "Доктор Сон" претендовать и не пытается. Что Майк, естественно, прекрасно понимает, ничуть, однако, тем не смущаясь. Стало быть, он сознательно снизил уровень своего детища до милого, но по природе не слишком амбициозного оммажа великому произведению. Стоило ли того объяснение Стивену Кингу, что "Сияние" Кубрика имеет право на существование? Пусть бы себе злился дальше, ей-богу.

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