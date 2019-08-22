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Сиквел "Сияния" Стивена Кинга получил "кровавый" рейтинг "R"

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    22.08.2019, 10:53
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ WBRussia Фото: youtube.com/ WBRussia
Фото: youtube.com/ WBRussia

Сообщение, звучащее обнадеживающе: фильм ужасов "Доктор Сон", прямой сиквел "Сияния" Стивена Кинга, получил "мясной", "взрослый" рейтинг "R". Маркировку, присуждаемую картинам, содержащим сцены насилия, обнаженку и разного рода иные непотребства.

Радостную весть сообщил режиссер картины - Майк Флэнеган. Посредством своего Twitter. И с пояснением. Да, - пишет, - на экране будут твориться злоупотребления. Так что "всё справедливо".

В комментариях - слова благодарности.

В центре сюжет "Доктора" - повзрослевший Дэнни Торренс (Юэн Макгрегор), встретивший как-то девочку Абру, также с "сиянием". И рассказавшую ушедшему в психологический раздрай Дэнни про сумрачную организацию, охотящуюся за "сияющими" детьми.

Российский прокат - с 7 ноября.

Трейлер смотреть здесь.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Джорджа Ромеро и продюсер нового "Оно" экранизируют еще один роман Стивена Кинга.

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