Сиквел "Сияния" Стивена Кинга получил "кровавый" рейтинг "R"

Сообщение, звучащее обнадеживающе: фильм ужасов "Доктор Сон", прямой сиквел "Сияния" Стивена Кинга, получил "мясной", "взрослый" рейтинг "R". Маркировку, присуждаемую картинам, содержащим сцены насилия, обнаженку и разного рода иные непотребства.

Радостную весть сообщил режиссер картины - Майк Флэнеган. Посредством своего Twitter. И с пояснением. Да, - пишет, - на экране будут твориться злоупотребления. Так что "всё справедливо".

DOCTOR SLEEP has officially been rated R by the MPAA for “disturbing and violent content, some bloody images, language, nudity, and drug use.” Sounds about right... — Mike Flanagan (@flanaganfilm) 21 августа 2019 г.

В комментариях - слова благодарности.

В центре сюжет "Доктора" - повзрослевший Дэнни Торренс (Юэн Макгрегор), встретивший как-то девочку Абру, также с "сиянием". И рассказавшую ушедшему в психологический раздрай Дэнни про сумрачную организацию, охотящуюся за "сияющими" детьми.

Российский прокат - с 7 ноября.

Трейлер смотреть здесь.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Джорджа Ромеро и продюсер нового "Оно" экранизируют еще один роман Стивена Кинга.