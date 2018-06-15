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Юэн МакГрегор сыграет главную роль в продолжении "Сияния" Кинга

Новость 15.06.2018, 12:02 | Текст: Генри Достоевский

Юэн МакГрегор исполнит главную роль "сиятельного" алкоголика в сиквеле "Сияния".

Издание Variety также утверждает, что выбор актера для экранизации "Доктора Сна", продолжения "Сияния" Стивена Кинга, был полностью одобрен мэтром.

Фото: AP Photo/ MichaelC. YorK
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За постановку отвечает Майк Флэнеган ("Игра Джеральда", "Уиджи: Проклятие доски дьявола", "Сомния", "Тишина"), черновик адаптированного сценария представил Акива Голдсман, но Флэнеган позже его доработал.

На сей раз в центре повествования - повзрослевший Дэнни Торренс, который вот уже много лет пытается смириться с травмирующими событиями прошлого с помощью алкоголя.

Однако в определенный момент мужчина начинает использовать свой дар во благо, бросив пить и помогая умирающим людям в хосписе спокойно и без боли покинуть этот мир.

Скоро на пути Дэнни возникает таинственная девочка Абра Стоун, также обладающая способностями, которая делится с ним информацией о зловещей группировке "Истинный узел".

Целью этих вампиров-сектантов становятся все обладатели "сияния" - их находят, а дар высасывают, чтобы усилить собственные возможности.

Проект долгое время пытался выбраться из болота производственных проблем, но очевидный успех "Оно" убедил руководство студии дать работе над сиквелом "зеленый свет".

Дата выхода проекта пока не определена.

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