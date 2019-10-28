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Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о "Докторе Сне"

Новости
    28.10.2019, 16:52
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ WBRussia Фото: youtube.com/ WBRussia
Фото: youtube.com/ WBRussia

Писатель Стивен Кинг, абсолютный чемпион нашего времени по экранизациям, прокомментировал первые рецензии на фильм режиссёра Майка Флэнегана по его роману "Доктор Сон".

"Первые отзывы о "Докторе Сне" - это чистый восторг. Искренне рад за Майка Флэнегана и его команду", - написал Кинг в своём Twitter.

"Доктор Сон" - продолжение культового романа Кинга "Сияние", экранизированного в 1980 году Стэнли Кубриком. Картина вошла в золотой фонд мирового кинематографа, но у самого писателя восторга не вызвала. Любопытно в этой связи, что, судя по трейлерам, фильм Флэнегана визуально наследует именно версии Кубрика.

Премьера "Доктора Сна" в США состоится 30 октября. В России фильм выйдет только 7 ноября.

Ранее Флэнеган поспорил с Мартином Скорсезе о кинокомиксах и сообщил, что уже готовится заняться следующей книгой Кинга.

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